Avengers: Endgame Öncesinde İzlemeniz Gereken İki Marvel Filmi

Avengers: Endgame’in vizyona girmesine üç haftadan daha az bir süre kaldı. 22 filmlik Marvel Sinematik Evreni’nin doruk noktası olan Endgame, şu ana kadar pek çok teoriye konu oldu ve olmaya da devam ediyor. Filmin yönetmen ikilisi Joe ve Anthony Russo kardeşler, Endgame’den önce izlenmesi gereken iki filmi açıkladı.

Avengers: Endgame ile ilgili şu ana kadar birçok fragman ve özel gösterim yayınlandı; ancak hiç kimse filmin nasıl biteceğini tam olarak kestiremiyor. Nitekim MCU’da Iron Man karakterini canlandıran Robert Downey Jr., geçtiğimiz gün verdiği röportajda filmde ne olacağını tahmin etmenin mümkün olmadığını söylemişti.

Gazeteci Jake Hamilton’a konuşan Russo Biraderler, sayısız hayran teorisi arasından bir tanesinin çok yaklaştığını söylüyor.

“Hayranlar çok tutkulu. Zamanlarının büyük kısmını bu karakterle yaşayarak ve bu karakterleri düşünerek geçiriyorlar” diyen Anthony Russo, şöyle devam ediyor:

“İnsanlar hikayenin nasıl biteceğini tahmin etmek için hayal güçlerini kullanıyorlar. Bazıları oldukça yaklaşıyor. Ama şu ana kadar hiç kimse filmin nasıl biteceğini doğru tahmin edemedi”

Marvel hayranlarının Avengers: Endgame’e gitmeden önce izlenmesi gereken iki MCU filmi olduğunu söyleyen Anthony Russo, birinin 2016 yapımı Captain America: Civil War, diğerinin ise geçtiğimiz yıl vizyona giren Avengers: Infinity War olduğunu belirtti.

Marvel Studios, geçtiğimiz yıl Marvel evreninin 10. yılı şerefine, resmi Marvel Sinematik Evren zaman çizelgesi yayınlamıştı.

Marvel Sinematik Evreni Zaman Çizelgesi

1943-1945: Captain America: The First Avenger

2010: Iron Man

2011: Iron Man 2, The Incredible Hulk, Thor

2012: The Avengers, Iron Man 3

2013: Thor: The Dark World

2014: Captain America: The Winter Soldier, Guardians of the Galaxy, Guardians of the Galaxy Vol. 2

2015: Avengers: Age of Ultron, Ant-Man

2016: Captain America: Civil War, Spider-Man: Homecoming

2016'dan 2017'ye: Doctor Strange

Avengers: Endgame Fragmanı