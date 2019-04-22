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Avengers: Endgame Özel Fragmanı 10 Yıllık Yolculuktan Esintiler Sunuyor

Avengers: Endgame Özel Fragmanı 10 Yıllık Yolculuktan Esintiler Sunuyor
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

Avengers: Endgame, yalnızca Marvel Sinematik Evreni’ndeki (MCU) büyük bir dönemin sonu olmayacak, aynı zamanda 10 yıllık süre zarfında izleyicilerle buluşan 21 Marvel filminin de doruk noktası olacak. Dünyanın en büyük sinema platformlarından Fandango, Endgame’in vizyona girmesine sayılı günler kala duygusal yoğunluğu oldukça yüksek olan bir video hazırladı.

Avengers Ultimate Trailer Mashup adı verilen klipte, Avengers: Endgame’in en dramatik sekansları ile bugüne kadarki tüm Marvel filmlerinden bazı sahneler yer alıyor. Fragman, Marvel hayranlarına hem ileriye hem de geriye doğru bakma konusunda iyi bir egzersiz sunuyor.

Bizi S.H.I.E.L.D ajanı Phil Coulson'un ilk Avengers filmindeki ölümünden, Infinity War’daki kayıplarımıza kadar birçok dramatik sahne ile karşı karşıya bırakan fragman, 11 yıllık süre zarfında yaşadığımız destansı yolculuğu yeniden hatırlatıyor.

Marvel Sinematik Evreni’ni dördüncü aşamaya taşıyacak olan Avengers: Endgame, 25 Nisan’da vizyona girecek. 3 saatlik başyapıtın yönetmen koltuğunda Son iki Captain America ve Avengers filminin yönetmenleri Anthony ve Joe Russo kardeşler oturuyor.

MCU’da Iron Man karakterine hayat veren Amerikalı aktör Robert Downey Jr., geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Avengers: Endgame’in son 8 dakikasının MCU tarihinin en iyi bölümü olduğunu söylemişti.

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