Avengers: Endgame Twitter Rekoru Kırdı!

Avengers: Endgame yalnızca gişede değil, sosyal medyada da fırtına gibi esiyor. Marvel Studios’un yeni alametifarikası, 50 milyon tweet ile bu yılın hakkında en çok tweet atılan filmi oldu.

25 Nisan tarihinde izleyicilerle buluşan Avengers: Endgame, 2008 yılında başlayan Marvel Sinematik Evreni’nin ilk dönemine noktayı koydu. 11 yıllık destansı maceranın doruk noktası olan film, şu ana kadar dünya çapında 2 milyar dolar gişe hasılatı elde etti.

Vizyona gireli henüz 11 gün olmasına rağmen kırılmadık rekor bırakmayan Avengers: Endgame, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Öyle ki, geçtiğimiz hafta film hakkında tam 50 milyon tweet atıldı. Bu da Endgame’i 2019’un hakkında en çok konuşulan filmi yapıyor.

Peki, Twitter’da en çok hangi karakter konuşuldu? Filmin kötüsü Thanos, bu alanda ilk sırayı alırken, onu sırasıyla Thor, Iron Man ve Captain America takip ediyor.

#Thanos #Thor #IronMan #CaptainAmerica #Hulk #Loki #Spiderman #BlackWidow #Groot #Nebula

Avengers: Endgame ile ilgili en çok tweet atan ülkeler listesinde ise ilk sırada şaşırtıcı olmayan bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bulunuyor. 2. sırada Brezilya yer alırken, üçüncü basamakta ise Filipinler oturuyor.