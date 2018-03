Avengers: Infinity War İçin Yeni Posterler Yayınlandı

Merakla beklenen Avengers: Infinity War için yeni posterler yayınlandı. Yayınlanan posterler mükemmel gözüküyor.

MCU'nun (Marvel Sinematik Evreni) en büyük filmi olacak Avengers: Infinity War'ın vizyona girmesine bir ay kaldı. Vizyon tarihine çok az kalmışken heyecanımız zaten üst seviyelere çıkmış durumda. Marvel'da bunu daha da doruklara çıkarmak için filmle alakalı yeni bilgiler paylaşıyor. Sık aralıklarla videolar, görüntüler ve yeni bilgiler paylaşılıyor.

Son olarak Avengers: Infinity War için hazırlanan posterler paylaşıldı, posterler Avengers ekibinin takımlarına göre özel olarak hazırlanmış. Toplamda 5 poster bulunuyor.

Bu posterde Iron Man, Dr. Strange, Spider Man ve Wong karakterlerini görüyoruz. Bu ekibin birlikte görev yapacağını düşünüyorum.

Bu posterde eski adıyla Winter Soldier, yeni adıyla White Wolf, Captain America, Naika, Nebula ve Mantis bulunuyor. Bu posterdeki karakterler de Wakanda'da Thanos'un ordusuna karşı savaşacaklar.

Posterde Guardians of the Galaxy ekibi ile birlikte Thor'u görüyoruz. Zaten filmin başında Guardians of the Galaxy ekibi ile Thor'un karşılacağını biliyorduk.

Yeşil temalı bu posterde Wakanda'nın kralı Black Panther, Hulk, Black Widow ve Okoye bulunuyor. Wakanda'daki büyük savaşta bu takım da önemli bir rol oynayacak.

Son posterde de Scarlet Witch ve Vision bizlere eşlik ediyor. Hemen altta da Falcon ve War Machine'i görüyoruz. Posterlerin hiçbirinde Hawkeye yer almıyor. Belki de Marvel şimdilik bu karakterleri gizlemek istemiştir.