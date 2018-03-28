  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. Avengers: Infinity War İçin Yeni Posterler Yayınlandı

Avengers: Infinity War İçin Yeni Posterler Yayınlandı

Avengers: Infinity War İçin Yeni Posterler Yayınlandı
Oğuzhan Arslan
Oğuzhan Arslan - | İnternet
YORUM YAZ

Merakla beklenen Avengers: Infinity War için yeni posterler yayınlandı. Yayınlanan posterler mükemmel gözüküyor.

MCU'nun (Marvel Sinematik Evreni) en büyük filmi olacak Avengers: Infinity War'ın vizyona girmesine bir ay kaldı. Vizyon tarihine çok az kalmışken heyecanımız zaten üst seviyelere çıkmış durumda. Marvel'da bunu daha da doruklara çıkarmak için filmle alakalı yeni bilgiler paylaşıyor. Sık aralıklarla videolar, görüntüler ve yeni bilgiler paylaşılıyor. 

Son olarak Avengers: Infinity War için hazırlanan posterler paylaşıldı, posterler Avengers ekibinin takımlarına göre özel olarak hazırlanmış. Toplamda 5 poster bulunuyor.

Avengers: Infinity War Yeni Poster

Bu posterde Iron Man, Dr. Strange, Spider Man ve Wong karakterlerini görüyoruz. Bu ekibin birlikte görev yapacağını düşünüyorum.

Avengers: Infinity War Yeni Poster

Bu posterde eski adıyla Winter Soldier, yeni adıyla White Wolf, Captain America, Naika, Nebula ve Mantis bulunuyor. Bu posterdeki karakterler de Wakanda'da Thanos'un ordusuna karşı savaşacaklar.

Avengers: Infinity War Yeni Posterler

Posterde Guardians of the Galaxy ekibi ile birlikte Thor'u görüyoruz. Zaten filmin başında Guardians of the Galaxy ekibi ile Thor'un karşılacağını biliyorduk.

Avengers: Infinity War Yeni Posterler

Yeşil temalı bu posterde Wakanda'nın kralı Black Panther, Hulk, Black Widow ve Okoye bulunuyor. Wakanda'daki büyük savaşta bu takım da önemli bir rol oynayacak.

Avengers: Infinity War Yeni Posterler

Son posterde de Scarlet Witch ve Vision bizlere eşlik ediyor. Hemen altta da Falcon ve War Machine'i görüyoruz. Posterlerin hiçbirinde Hawkeye yer almıyor. Belki de Marvel şimdilik bu karakterleri gizlemek istemiştir.

Şimdiye Kadar Yayınlanmış Tüm Marvel Filmleri İNTERNET Şimdiye Kadar Yayınlanmış Tüm Marvel Filmleri
 
"Avengers Infinity War Tüm Zamanların En Büyük Filmi Olacak" İNTERNET "Avengers Infinity War Tüm Zamanların En Büyük Filmi Olacak"
 
Thor, Guardians of the Galaxy Ekibiyle Nasıl Tanışıyor? İNTERNET Thor, Guardians of the Galaxy Ekibiyle Nasıl Tanışıyor?

ETİKETLER: marvel avengers

YORUMLAR