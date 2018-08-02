Avengers: Infinity War'ın Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı

Avengers: Infinity War'ın merakla beklenen kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Kamera arkası görüntülerinde çekimlerde yaşanan komik anlara tanık oluyoruz.

Avengers: Infinity War, 27 Nisan'da vizyona girmişti. Marvel'ın 10 yıllık projesinin final aşaması olan Avengers: Infinity War, büyük bir başarıya imza attı. Beklentilerimizin kat kat üstünde çıkış yapan film, dünya çapında 2 milyar dolar barajını geçen sayılı filmlerden birisi olmayı başardı. Avengers: Infinity War ile birlikte Marvel Sinematik Evreni'nin 3. evresi kapanmış oldu. 4. evre Infinity War'ın after credits sahnesinde de gördüğümüz Captain Marvel filmiyle başlayacak. Brie Larson'ın başrolünde yer aldığı Captain Marvel filmi 8 Mart 2019'da beyaz perdede boy gösterecek.

Avengers: Infinity War'ın bluray olarak satışa sunulmasıyla birlikte filmin kamera arkası görüntüleri de yayınlanmaya başladı. Yayınlanan kamera arkası görüntülerinin ilk anlarında bazı komik sahnelere şahit oluyoruz. Şahsen bu komik sahnelerde benim favorim Black Panther'ın konuşmasının bir keçi tarafından sürekli olarak bölünmesi oldu. Videonun devamında filmdeki bazı sahnelerin kamera arkası görüntüleri gösteriliyor.

Avengers: Infinity War'un devam filmi Nisan 2019'da vizyona girecek.