Avengers: Infinity War'dan 45 Dakikalık Thanos Sahnesi Silinmiş

Tüm zamanların en çok izlenen filmlerinden olan Avengers: Infinity War, uzun yıllar unutulmayacak bir mirası geride bıraktı. Peki, aslında filmin daha uzun olacağını ve efsanevi kötü karakter Thanos'u daha fazla göreceğimizi biliyor muydunuz?

Thanos karakterini yaratan Jim Starlin, Infinity War filminden toplamda 45 dakikalık uzun bir sahnenin kesildiğiini açıkladı.

Silinen Sahnelerde Ne Oluyordu?

Hatırlayacağınız üzere iki bölüm şeklinde yayınlanan filmlerden Avengers: Infinity War filminde Thanos'un sonsuzluk taşlarını bir bir elde ettiğine tanık olmuştuk. Toplamda 2.30 saat süren filmin sonunda Thanos tüm taşları ele geçirmeyi başarıyordu. Ancak bazı taşların nasıl elde edildiği kamera karşısında gösterilmemişti.

İddiaya göre Güç Taşı'nın Nova Corps'tan Thanos tarafından alınması da kameraya çekildi. Filmin başlangıcında gösterilen bu sahne, toplamda 45 dakikalık ekstra süreye tekabül ediyordu. Ancak diğer birçok sahne gibi bu bölüm de filmi uzatması ve görsel efekt masraflarına sebep olması yüzünden filmden çıkarıldı.

Ancak iddialara göre önümüzdeki yıl gelecek olan Avengers üçlemesine bu silinen sahneleri görmemiz mümkün olabilir. Beyaz perdenin en sevilen kötülerinden birinin Xandar'ı yok etme öyküsü, The Kang Dynasty ve Secret Wars gibi projelerle seyirci karşısına çıkabilir.