"Avengers Infinity War Tüm Zamanların En Büyük Filmi Olacak"

Guardians of the Galaxy filminde Star-Lord karakterini canlandıran Chris Pratt, Avengers: Infinity War'ın şimdiye kadar ki en büyük film olacağını söyledi.

Star-Lord karakterini canlandıran Chris Pratt, Instagram hesabı üzerinden Empire'ın kapak görselini paylaşarak büyük bir iddiada bulundu. Pratt, kendisinin de yol aldığı Avengers: Infinity War'ın tüm zamanların en büyük filmi olacağını söyledi.

Chris Pratt paylaştığı görselin altına "Empire doğru söylüyor. Marvel'ın 10 yıllık sinema macerasının bir parçası olduğum için çok mutluyum. James Gunn dün gece beni aradı ve film hakkında konuştuk. Daha azını beklemiyordum. Patlamış mısırımı elime alıp ekranın karşısına geçmek için sabırsızlanıyorum. Dünyanın yaptığımız yemeği görmesi için sabırsızlanıyorum. Dünyanın en büyük filminde yer almak çok onur verici." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Açıkcası 27 Nisan'da vizyona girecek olan Avengers: Infinity War'ın tüm oyuncuları filmden oldukça memnun gözüküyor. Yapılan işin Marvel'ın en büyük işi olduğunu belirtmemizde de yarar var. Çünkü bu film Marvel evrenini bir hayli değiştirecek. Hatta bazı karakterler MCU'ya veda edecek.