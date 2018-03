Avengers: Infinity War'un Gösterim Tarihi 27 Nisan'a Alındı

Marvel'ın en havalı karakterlerinin bir araya geldiği Avengers: Infinity War (Yenilmezler:Sonsuzluk Savaşı) beklenenden çok daha erken bir tarihte hayranlarıyla buluşacak.

Marvel Sinematik Evreni'nin efsanelerinden Avengers, serinin üçüncü devam halkası "Infinity War" ile bir kez daha gişe rekorlarını altüst etmeye geliyor.

Captain America, Iron Man, Thor, Hulk ve Spider-Man'ın yanı sıra, Galaksinin Koruyucuları ve Doktor Strange'i de göreceğimiz Avengers: Infinity War, planlanandan bir hafta önce, yani 27 Nisan 2018 tarihinde beyaz perdede olacak.

YouTube'da şu ana kadar 144 milyondan fazla izlenen fragmanı ile bu alanda kırılması güç bir rekora imza atan ve şimdiden yılın yapımı olarak anılan film, 4 Mayıs tarihinde vizyona girecekti. Müjde, Iron Man karakteriyle gönüllerde taht kuran çılgın mucidimiz -Elon Musk değil- Robert Downey Jr.'dan geldi.

Marvel'ın Twitter'daki "Filmi 4 Mayıs'ta görmek için ne kadar heyecanlısınız?" sorusuna Downey Jr., "Daha önce görme şansım var mı?" cevabını verdi. Marvel'ın cevabı ise, "Siz nasıl isterseniz Mr. Stark! 27 Nisan nasıl?" oldu.

Marvel ile Mr. Stark'ın Twitter'daki tatlı sohbeti şu şekilde:

Any chance I could see it earlier?

You guys wanted it. You got it. See you there April 27th. pic.twitter.com/DsllNH2ko6