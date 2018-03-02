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Avengers: Infinity War'un Gösterim Tarihi 27 Nisan'a Alındı

Avangers Infinity War'un Gösterim Tarihi 27 Nisan'a Taşındı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet
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Marvel'ın en havalı karakterlerinin bir araya geldiği Avengers: Infinity War (Yenilmezler:Sonsuzluk Savaşı) beklenenden çok daha erken bir tarihte hayranlarıyla buluşacak.

Marvel Sinematik Evreni'nin efsanelerinden Avengers, serinin üçüncü devam halkası "Infinity War" ile bir kez daha gişe rekorlarını altüst etmeye geliyor.

Captain America, Iron Man, Thor, Hulk ve Spider-Man'ın yanı sıra, Galaksinin Koruyucuları ve Doktor Strange'i de göreceğimiz Avengers: Infinity War, planlanandan bir hafta önce, yani 27 Nisan 2018 tarihinde beyaz perdede olacak.

Avangers Infinity War

YouTube'da şu ana kadar 144 milyondan fazla izlenen fragmanı ile bu alanda kırılması güç bir rekora imza atan ve şimdiden yılın yapımı olarak anılan film, 4 Mayıs tarihinde vizyona girecekti. Müjde, Iron Man karakteriyle gönüllerde taht kuran çılgın mucidimiz -Elon Musk değil- Robert Downey Jr.'dan geldi. 

Marvel'ın Twitter'daki "Filmi 4 Mayıs'ta görmek için ne kadar heyecanlısınız?" sorusuna Downey Jr., "Daha önce görme şansım var mı?" cevabını verdi. Marvel'ın cevabı ise, "Siz nasıl isterseniz Mr. Stark! 27 Nisan nasıl?" oldu. 

Marvel ile Mr. Stark'ın Twitter'daki tatlı sohbeti şu şekilde:

 

 

 

 

 

2018 Yılı Hareketli Geçecek

Bununla birlikte, 2018 yılı sinema salonları için oldukça hareketli geçecek. Deli dolu kahramanımız Deadpool 2'nin Avengers'dan sonra 18 Mayıs'ta vizyona girmesi planlanıyor. Ayrıca Disney'in yeni şaheseri Han Solo: A Star Wars Story'un da 25 Mayıs'ta çıkacağını belirtelim.

Sözün kısası, bu yıl sinema salonlarında çetin bir rekabet var ve her üç filmde şüphesiz ki büyük bir ilgiyle karşılaşacak. Tabii, geçtiğimiz haftalarda vizyona giren ve ilk haftasında  235 milyon dolar gişe hasılatı toplayarak Marvel Sinematik Evreni'nin en iyi ikinci, tüm zamanların ise en iyi beşinci açılışını gerçekleştiren Black Panther'i de unutmayalım. 

Bakalım, 2018'in hit filmi hangisi olacak? Sen de yorumlarını bizimle paylaşmayı unutma.

Avengers: Infinity War Fragmanı

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