Avengers: Infinity War'un İlk Fragmanı Paylaşıldı!

Neredeyse tüm Marvel karakterlerini bulunduran Avengers serisinin en çok beklenen filmlerinden Infinity War'un ilk fragmanı paylaşıldı. 2018 yılında sinemaseverlere sunulacak olan film, "Marvel yine kalitesini göstermiş" dedirtecek düzeyde.

Çekimleri Marvel Studios tarafından yapılan filmin yönetmen koltuğunda Captain America filmlerinden de tanıdığımız Anthony ve Joe Russo oturuyor. Sinematik evrende sonun başlangıç kısmı olacak Avengers: Infinity War'da, Avengers ve Guardians of the Galaxy ekipleri ilk defa bir araya geliyor. Ayrıca çizgi romanlarda yer alan ve en kötü karakterlerden olan Thanos ile savaşacak olan Avengers takımı, sinemaseverlere bol bol aksiyon ve macera yaşatacak.

Avengers'a iki film daha çekecek olan Marvel, Infinity War'u 4 Mayıs 2018 tarihinde beyaz perdeye yansıtacak. Sinematik evrenin sonunu getirecek olan Avengers 4 ise 2019 yılında sunulacak. Yani iki yıl boyunca izleyicilere aksiyonu bol filmler izletecek Marvel'ın oyuncu kadrosunda değişiklik yapmadığını da belirteyim. Ayrıca kötü karakter olarak gelen Thanos'u ünlü oyuncu Josh Brolin canlandıracak.