AVM-DER Başkanından "AVM, Eviniz Kadar Güvenli" Mesajı

Geçtiğimiz 11 Mayıs tarihinden bu yana yeniden açılan alışveriş merkezleriyle birlikte Koronavirüs yayılımı hızlanır mı konusu tartışma yaratmıştı. Fakat konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AVM-DER Başkanı Tahir Çelik ziyaretçiler için evleri kadar steril bir ortam oluşturduklarını söylüyor.

Yeni normal kapsamında 11 Mayıs'tan bu yana kademeli olarak açılan AVM'lerin sinema ve eğlence bölümleri hala kapalı olmasına karşın tehlike bitmiş değil. Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar için tehlike yaratan AVM'ler, ev kadar güvenli bir ortam olabilir mi konusu da gündeme düşmüş durumda.

"İçişleri Bakanlığı tarafından, alışveriş merkezleri hakkındaki korona virüs tedbirleri kapsamında, İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi’nce karara bağlanarak ilgili Valilikler tarafından Alışveriş Merkezlerine tebliğ edilen esasları dikkate alarak hazırlıklarımızı yaptık, tedbirlerde en ufak bir gevşeme ve ihmale mahal vermeden ziyaretçilerimizi bekliyoruz."

AVM'lerde Koronavirüs yayılır iddiası

AVM'lerin yeniden açılmasına karşın iki haftalık süreç içerisinde sıkı tempoda çalıştıklarını aktaran AVM-DER Başkanı Çelik, AVM'leri temizliği hakkında şunları aktardı:

"AVM’ler en üst düzeyde tedbir almalarına rağmen AVM’ler üzerinde yanlış bir algı oluşturuldu ve adeta AVM’ler bir günah keçisi haline getirildi. Alışveriş merkezlerinin ortak alanlarında kesinlikle iç ortam havası kullanılmayarak, ortama yüzde 100 taze hava veriyoruz ayrıca havalandırma sistemlerini gece de çalıştırıyoruz."