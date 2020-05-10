AVM’ler için Hijyen Tedbirleri Açıklandı

Sağlık Bakanlığı AVM’ler için hijyen tedbirlerini açıkladı. 11 Mayıs itibariyle hizmet vermesi planlanan AVM’ler ile ilgili olarak, koronavirüsüyle mücadele kapsamında pek çok önlem alınacak. Alınacak önlemlerin başında sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde müşteri kabul edilmesi yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada AVM ve içerisinde bulunan iş yerlerinde, müşterilerin görebileceği şekilde koronavirüsüyle ilgili uyarı levhalarının asılacağı belirtildi. Uyarı levhalarının yanı sıra el dezenfeksiyonu için pek çok noktaya da cihaz asılacağı ifade edildi. Bunun yanı sıra sağlık otoriteleri tarafından belirlenen, toksik etkileri nedeniyle insan sağlığına zarar verebilecek dezenfektenların AVM ve mağazaların dezenfeksiyonu için kullanılmayacağının da altı çizildi.

AVM ve mağaza girişlerinde tek yönlü giriş çıkış işaretleri olacak. Kişiler birbirleriyle temas etmeyecek şekilde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde AVM ve mağazalara giriş çıkış yapabilecek. AVM’lerde imkanlar dahilinde maksimum sayıda giriş kapısı olacak. AVM içerisine, her 10 metre karede 1 kişi olacak şekilde müşteri kabul edilecek. Mağaza içlerinde ise 8 metre kareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul edilecek. Çıkan her bir müşteriye karşılık, bir yeni müşteri içeri kabul edilecek.

AVM İçerisinde Uyulması Gereken Kurallar Sık Sık Anonsla Hatırlatılacak

Marketler ve taksilerde uygulanan maske takma zorunluluğu AVM girişlerinde de geçerli olacak. Maskesiz kişiler AVM’lere kabul edilmeyecek. Alışveriş merkezi girişlerinde ateş ölçümü yapılacak. 38 dereceden yüksek ateşe sahip kişiler sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek. AVM ve mağazaların görünür yerlerine asılacak uyarı işaretlerinin yanı sıra, müşterilerin sosyal mesafe kuralına uymasını sağlayabilmek için belirli aralıklarla yer işaretleri konulacak.

Alışveriş merkezi yetkilileri tarafından belirli aralıklarla koronavirüsle mücadele kapsamında, AVM içerisinde uyulması gereken kurallarla ilgili olarak anons yapılacak. Bir müşteri en fazla üç saat AVM içerisinde zaman geçirebilecek. Grup halinde dolaşmak yasaklanacak ve yemek katında bulunan masa sandalyeler de kaldırılacak. Bununla birlikte sigara içme, dinlenme, oyun alanları, sinemalar ve mescitler de kullanılmayacak, oto yıkama ve vale hizmeti verilmeyecek.

Genel alanlarda yemek ve diğer gıdaların tüketimi, tekerlekli sandalye, mama sandalyesi kullanımı ve bebek arabası kiralanması da yasaklar arasında yer alıyor. Asansör içerisine de kapasitenin üçte biri oranında kişi alınabilecek ve asansör içerisinde kişilerin durması gereken alanlar yer işaretleriyle belirtilecek. Sık kullanılan yüzeyler günde en az 3 kere dezenfekte edilecek.

Havalandırmayla ilgili olarak da düzenlemelerin yapıldığı alışveriş merkezlerinde gerekli asgari hava sirkülasyonu sağlanacak ve gece boyunca da havalandırma sistemi çalıştırılacak. AVM ve mağaza çalışanları ile ilgili de pek çok düzenlemenin getirildiği bu dönemde AVM içerisinde çalışanlar için de sık sık sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek.