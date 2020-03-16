AVM'ler ve Lokantalar Haricinde Her Yer Kapatılıyor

İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile AVM ve lokanta dışında kalan bütün mekanları kapatma kararı aldı. Tarih açıklanmayan bir süre ile toplu oturulan birçok mekanın kapalı kalacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Coronavirüs Tedbirleri” konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile bugün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.

Sivil toplum kuruluşlarının genel kurulları, eğitimleri, insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri bugün saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenecek. Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu “Taziye Evleri”nin faaliyetleri de bugün 24:00 itibariyle durdurulacak.

İçişleri Bakanlığının kapatılmasına karar verdiği yerler

- Tiyatro

- Sinema

- Gösteri merkezi

- Konser Salonu

- Nişan/düğün salonu

- Çalgılı/müzikli lokanta/kafe

- Gazino

- Birahane

- Taverna

- Kahvehane

- Kıraathane

- Kafeterya

- Kır bahçesi

- Nargile salonu

- İnternet salonu/kafe

- Her türlü oyun salonları

- Her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil)

- Çay bahçesi

- Dernek lokalleri

- Lunapark

- Yüzme havuzu

- Hamam

- Sauna

- Kaplıca

- Masaj salonu

- SPA ve spor merkezlerinin