AVM'lerde Alınacak Koronavirüs Tedbirleri Netleşiyor

Alışveriş merkezleri normalleşme adımları çerçevesinde açılmaya başlıyor. AVM'lerde alınacak olan koronavirüs tedbirleri belli oldu. İşte AVM'lerde alınacak olan tedbirler.

AVM'ler Ne Zaman Açılacak? Hangi Önlemler Alınacak?

AVM'lerdeki havalandırma sistemlerinin risk oluşturduğu ve bu tehditleri en aza indirmek için ultraviyole ışın sistemlerinin aktif bir şekilde kullanılabileceği konuşulmakta. Yerli bir firmanın yetkili ismi Serdar Şalcı, UV LED ürünlerinin hava, yüzey ve su içerisindeki virüsleri etkisizleştirme konusunda etkili bir yöntem olduğunu söyledi.

AYD Başkanı Hüseyin Altaş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Öncelikle maske ile giriş sağlanacak. Girişte dezenfekteye önem verilecek. Girerken insanların ısı dereceleri ölçülmesi sağlanacak. Yürüyen merdivenlerin 1'er saat arayla dezenfekte edilmesi, bazı yerlerde asansörlerin kapatılması ve iç mekanların sıklıkla havalandırması gerekebilir." cümlelerine yer vermişti.

Alışveriş merkezleri Sağlık Bakanlığının ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek.