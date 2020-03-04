AVM'lere Yüz Tanıma Sistemi Geliyor

Yüz tanıma sistemi AVM’lere geliyor! Türkiye’deki 400’ün üzerinde AVM’de akıllı kamera ve video sistemleri kullanılacak ve suçlu kişiler anında tespit edilebilecek. Detaylar haberimizde.

Alışveriş Merkezleri, her gün milyonlarca kişiyi ağırlıyor. İçerisinde onlarca mağaza, yeme-içme yeri, banka ATM’leri ve fazlasını bulunduran AVM’lerde güvenlik önlemleri artırılıyor. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği verilerine göre geçtiğimiz yıl itibarıyla Türkiye’de toplam 432 AVM bulunuyor. Bu doğrultuda alışveriş merkezlerinin de ziyaretçilerin, çalışanların, mağazaların ve diğer işletmelerin güvenliğini en iyi şekilde sağlamak için güvenlik kameralarından daha gelişmiş, akıllı yazılımlarla desteklenen sistemleri kullanmaları önem kazanıyor.

AVM’lerde alınacak güvenlik önlemlerinin müşterileri hem rahatsız etmeyecek hem de güvende hissetmelerini sağlayacak şekilde olması gerektiğini vurgulayan Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli, teknolojinin ön planda olduğu elektronik güvenlik çözümlerine dikkat çekiyor. Son dönemde sıkça duyduğumuz yüz tanıma sistemleri AVM’lerin güvenlik altyapılarına katma değer sağlayacak. Sensormatic yüz tanıma çözümleri, gelişmiş yüz tanıma algoritması, güçlü şifreleme özelliği ve kameradan ayrı yapısıyla en kalabalık ortamlardan biri olan alışveriş merkezlerine büyük avantaj sağlayacak.

Yüz tanıma işlemi sırasında kişiye ait yüzü 256 basamaklı, değiştirilemez bir kodla tanımlayan sistem, dudak ve burun gibi noktaların algoritmasını işleyerek doğruluk oranını en üst seviyeye çıkartıyor.

Sensormatik CEO’su Uzelli, verinin günümüzde büyük bir değer kazandığını ifade ederek “Sensörler ve kameralar tarafından toplanan veriler, yeni nesil akıllı yazılımlar ile anlamlı bilgiye dönüştürülüyor. Artık kameralar tarafından kaydedilen görüntüler üzerinde anlık analizler gerçekleştirilebiliyor.” dedi.