AVM'ler İçin Yeni Kurallar Getirildi, Uymayanlara Büyük Ceza!

Türkiye normalleşme sürecinde ilk olarak AVM’ler açıldı. 11 Mayıs tarihinde açılan AVM’lere ilk günden 1 milyonun üzerinde kişi gitti. Maske + sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görülen AVM’lere yeni koronavirüs tedbirleri getirildi. Kurallara uymayanlara 3150 TL, iş yerlerinde ise yaptıkları ciro oranında cezalar kesilecek. İşte AVM’lerde uyulması gereken yeni kurallar

Kurallara Uymanlara Para Cezası!

Alışveriş merkezleri 11 Mayıs tarihi itibarıyla açılmış, Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabı üzerinden fotoğraflı olarak “Bugün, AVM önlerinde uzun kuyruklar, AVM kapılarında yığılmalar oluştu. Sosyal mesafe kuralına çoğunlukla uyulmadı. Maske takmayanlara bile rastlandı. Ne maske, ne sosyal mesafe, tek başına koruyucu değil. Tedbirler tam olmalı. Risk devam ediyor. Mecbur değilsek evde kalalım.” yorumunu yapmıştı.

AYD Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, AVM’lere ilk gün 1 milyon 226 bin kişinin giriş yaptığı bilgisini paylaşmıştı. Havanın da güzel olmasıyla AVM’lerde uzun kuyruklar oluşunca yetkililer harekete geçti. Koronavirüsün en çok görüldüğü il olan İstanbul’daki AVM’lerde uyulması gereken kurallar karara bağlandı. Kurallara uymayan kişilere 3150 TL, iş yerlerinde ise yaptıkları ciro oranında cezalar kesilecek. AVM’ler kaymakamlıklar tarafından oluşturulan ekiplerce denetlenecek. İşte AVM’lerde uyulması gereken yeni kurallar:

AVM'ler İçin Yeni Kurallar

Havalandırma Dış Ortam Havasıyla Sağlanacak

AVM'lerin havalandırma sistemlerinde kesinlikle iç ortam havası kullanılmayacak, havalandırma işlemi yüzde 100 dış ortam havası yla sağlanacak.

yla sağlanacak. AVM'lerin giriş kapılarındaki havalandırma perdeleri kesinlikle çalıştırılmayacak. Merkezi havalandırma sistemleri dışında klima sistemleri kullanılmayacak.

sistemleri dışında klima sistemleri kullanılmayacak. Personelin yemekleri kumanya şeklinde, tek kullanımlık malzemelerle dağıtılacak.

Restoranlar Sadece Al Götür veya Paket Servis Hizmeti Verecek

AVM'lerdeki lokanta ve restoranlar al götür/ve/veya paket servis hizmeti verebilecek. Yeme-içme katında sipariş vermek, almak için bekleyenler arasında 1 metre kuralı uygulanacak.

verebilecek. Yeme-içme katında sipariş vermek, almak için bekleyenler arasında uygulanacak. Asansörlere sadece özel gereksinimi olan bireyler binebilecek. Bunlar arasındaki mesafe de 1 metrenin altında olmayacak.

Giriş Ve Çıkışlar Tek Yönden Yapılacak

1000 metrekarelik aktif müşteri kabul edebilecek bir AVM'ye aynı anda en fazla 100 müşteri alınabilecek. Her bir AVM'nin ve içindeki mağazaların aynı anda alabileceği müşteri sayısı tebliğ edilecek.

alınabilecek. Her bir AVM'nin ve içindeki mağazaların aynı anda alabileceği müşteri sayısı tebliğ edilecek. AVM'ye giriş-çıkışlarda müşterilerin karşılıklı temasını engellemek için tedbir alınacak, mümkün olduğunca tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapılacak.

Kaymakamlıklar Denetleyecek

AVM'lerin kurallara uyup uymadıklarını ise kaymakamlıklar denetleyecek. Bunun için her kaymakamlık bünyesinde halk sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunacağı 5 kişilik komisyon haftada en az bir kez denetleme yapacak. Tedbirlere uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari para cezası verilecek. Aykırılığın devamı durumunda Türk Ceza Kanunu yaptırımları devreye girecek.