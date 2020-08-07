AVM'ler İkinci Kez Kapanabilir! İşte Açıklama

Artan vaka sayılarının ardından " AVM'ler yeniden kapanacak mı? " sorusu gündeme geldi. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş'tan açıklama geldi. İşte detaylar.

AVM'ler Yeniden Kapatılacak Mı?

Cumhuriyet.com.tr'den Jale Özgentürk'ün aktardığı habere göre, Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş yaptığı açıklamada "Erken açıldık ama en katı sağlık önlemleri bizdeydi. Şimdi film yeni başlıyor. İkinci kapanmayı ne AVM’ler ne de markalar kaldırabilir." dedi.

Altaş açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Yeni kapanma, kısıtlama gündemde. Bu ikinci kapanmayı alışveriş merkezi yatırımcıları kaldıramaz. Yatırımcıların borç yükü çok fazla. AVM’lerin çoğu bankaların eline geçer. Perakende ise zaten can çekişiyor. Çoğu marka kapanır."

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

6 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 237.265 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.798'e yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 580 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 220.546 olarak açıklandı.