AVM'lerde Yeni Koronavirüs Önlemleri Alınacak! İşte Açıklama

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, AVM'ler hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş tarafından yapılan açıklama.

AVM'lerde Yeni Tedbirler Alınacak

Türk Standardları Enstitüsü başvuruda bulunan AVM'lere TSE Güvenli Hizmet Belgesi verecek. Bu belge ile birlikte yeni bir dönem başlayacak. TSE Başkanı Adem Şahin ve Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, yeni dönemde AVM'lerde uygulanacak standartlara ilişkin açıklama yaptı.

Spuniknews'in aktardığı habere göre, Hüseyin Altaş TSE Güvenli Hizmet Belgesi ile standardizasyonun sağlanmış olacağını ve halkın buralara güvenle girip çıkabileceğini söyledi. Altaş açıklamasının devamında şu cümlelere verdi:

Uygulanan tedbirlere ek olarak yeme içme merkezlerindeki masa mesafelerinin biraz daha açılması, asansörlerimizin tek kullanımdan sonra dezenfekte edilmesi, sadece yaşlıların ve 15 yaş altının buraları kullanması, yürüyen merdivenlerin daha sık dezenfekte edilmesi ve lavabolara el değmeden girip çıkabilmek gibi önlemlerimiz var.

TSE Başkanı Adem Şahin de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bu belgeyi alan AVM yönetimi, oluşturduğu kendi izleme takımıyla ve yine bizle birlikte sürekli kendisini yenileyerek bu tedbirleri gözden geçirmek mecburiyetinde. Bugün aldığımız tedbir yarın geçersiz, yarın aldığımız tedbir de öbür gün belki daha sıkılaştırılması gereken tedbir haline gelebilir diye düşünüyoruz. AVM yönetimleri belgeyi aldıktan sonra bunu kendileri denetleyecekler ama biz de bu denetimlere ve kurallara bağlı kalınıp kalınmadığı noktasında denetimimizi yapacağız.

Sizler AVM'lerde alınan ve alınacak olan önlemler hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!