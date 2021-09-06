Avokadonun Kadınlara Faydaları Neler?

Avokadonun kadınlara faydaları üzerine yapılan yeni bir araştırma, kadınların göbek yağını dağıtmasına yardımcı olduğunu ortaya çıkardı. UIUC (University of Illinois at Urbana-Champaign) tarafından yapılan çalışma, timsah armudunun diyetlerde aslında zannedilenden çok daha büyük rol oynadığını vurguluyor.

Pek çok insanın çeşitli diyet tariflerinde yer vermekten çekinmediği meyvenin faydalarını saymakla bitirmek mümkün değil ve bu faydaların bir sınırının olmaması da her gün keşfedilen yeni bir fayda ile kanıtlanmış oluyor.

Araştırmacıların yeni keşfine göre kadınların beslenme programında söz konusu meyveye de yer vermesi, onların göbek yağını dengeli bir şekilde dağıtmasına katkı sağlayabilir ve bu da tahmin edilebileceği üzere kadınların daha sağlıklı bir vücuda sahip olabileceği anlamına geliyor.

Avokadonun Kadınlara Faydaları Araştırıldı

Çalışmada aşırı kilolu olarak sınıflandırılan 105 yetişkin yer aldı ve bu yetişkinlere günde bir öğün avokado verildi. Çalışmanın sonuçları, her gün programının bir parçası olarak avokado tüketen kadınların viseral karın yağında bir azalma meydana geldiğini ortaya koydu.

Çalışmada yer alan araştırmacılar, söz konusu meyvenin tek başına kilo vermeye yardımcı olmadığını da pek çok kez yineledi.

Araştırmacılar, buna odaklanmak yerine avokado tüketiminin katılımcıların vücut yağını depolama biçimi üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu anlamaya çalıştı. Çalışmada yer alan Naiman Khan, vücut yağının sağlık açısından oldukça önemli olduğunu söyledi.

İnsanlarda deri altı yağ ve viseral yağ olmak üzere iki tip göbek yağı bulunuyor. Viseral yağ iç organları çevreliyor ve yüksek viseral yağ oranına sahip olan kişilerin diyabete yakalanma olasılığı daha yüksek.

Çalışmanın ana odak noktası, katılımcıların avokado yerken hangi yağ türlerinde nasıl bir değişikliğin meydana gelmesini belirlemek oldu. Araştırmada bir grup taze avokado içeren yemekler alırken diğer grupsa taze avokado içermeyen ancak benzer içeriğe ve kalori ölçülerine sahip yemekler tüketti.

Çalışma toplamda 12 hafta sürdü. Çalışmanın sonucunda katılımcıların karın yağlanması ve glukoz toleransı üzerinde duruldu. Günde 1 adet avokado tüketen katılımcıların yağ dağılımında bir değişiklik meydana geldiği tespit edildi. Avokadonun erkeklere faydaları üzerinde de duran araştırmacılar, ilginç bir şekilde erkeklerde hiçbir değişiklik olmadığını belirtti. Bununla birlikte ne erkek ne de kadın katılımcıların glikoz toleransında bir değişiklik gözlemlenmedi.