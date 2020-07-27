Geliştirilme Aşamasındaki Avowed Detayları Sızdırıldı

İlk Avowed detayları sızdırıldı. Obsidian Entertainment geliştirilen oyunun detaylarına bakacak olursak, bizler son derece kaliteli bir oyun bekliyormuş gibi görünüyor.

Microsoft için önemli bir stüdyo olan Obsidian Entertainment, Şubat ayında resmi sayfasının Open Positions kısmını güncellemiş ve aynı anda üç proje üzerinde çalıştığını ortaya koymuştu. Bu projelerden bir tanesinin Grounded olduğunu biliyorduk. Diğer ikisi ise son yapılan Xbox Games Showcase sırasında kendisini göstermişti. Diğer iki gizemli projeden biri The Outer Worlds içeriği Peril on Gorgon iken üçüncüsünün ise büyük bir Rol Yapma Oyunu Avowed olduğunu öğrenmiştik.

Avowed, Eora isimli fantastik bir gezegende geçen bir oyun olacak. PC ve Xbox Series X için geliştirilmekte olan oyun hakkında ilk etapta herhangi bir detay verilmemiş olsa da, ilk günden Xbox Game Pass servisine geleceğini öğrenmiştik.

Tanıtım fragmanı ile bizleri etkileyen AAA Rol Yapma Oyunu hakkında ilk detaylar da yavaş yavaş gelmeye başladı. İlk detaylar Joe_Sinister tarafından sızdırılmış ve Microsoft ile ilgili bilgileri doğru bir şekilde sızdıran ve Xbox Games Showcase sırasındaki Fable duyurusunu fragman detayına kadar doğru aktaran Klobrille tarafından da onaylanmış.

Merak Edilen Avowed Detayları Sızdırıldı

Avowed, TES V: Skyrim ile karşılaştırıldığından daha büyük bir haritaya sahip açık dünya oynanış sunacak. Birincil olarak Eora gezegenin The Living Lands bölgesinde geçecek ama daha başka bölgeleri ziyaret edebileceğimiz söyleniyor. Geliştirici ekip büyük oranda etkileşimli dünyaya, ışıklandırmaya, yeni nesil yapay zeka sistemlerine ve fiziklere odaklanmış. Bunların yanı sıra gerçek zamanlı hava koşulları olacakmış. Her ne kadar detay verilmemiş olsa da, sisin çok önemli bir rol oynayacağı ve nehirlerin de hassas fizikleri olacakmış.

Aktarılan detaylardan çok gelişmiş bir karakter yaratma sisteminin olacağı söyleniyor. Ancak ne yazık ki hakkında henüz ek bir bilgi bulunmuyor.

Mod desteği de sunulacakmış. Modlar şimdilik PC üzerinde üretilebilecek. Ancak üretilen modları, Xbox Series X konsoluna aktararak kullanabilmeniz mümkün olacakmış.

Avowed oyununda fazla sayıda topluluklar ve size eşlik edecek karakterler olacakmış ama sisteme yaklaşımın TES V: Skyrim oyununa göre farklılık gösterecekmiş. Ayrıca, işleyiş olarak The Outer Worlds oyunundan farklı olacak şekilde size eşlik edecek karakterler de bulunacakmış. Ne var ki her iki konuya da açıklık getirilmiş değil.

Çoğu oyunda olduğu gibi Avowed da kilit düşmanlar ile yapacağınız savaşlar içerecek. Düşmanların boyutları çeşitlilik gösterecekmiş. Yani kimi küçük ve kimisi de büyük olması planlanıyormuş.

Tanrıların hikayede önemli bir rol oynayacağı oyunda, simgesel önemli noktalara, heykellere ve yapılara da büyük ölçüde odaklanılıyormuş. Dahası ise, yabani ve terk edilmiş bölgeleri, nehirleri ve dağları ziyaret edeceğimiz birçok ufak yerleşim yerlerinin yanı sıra iki büyük şehir olacakmış.

Dinamik diyalog sisteminin sunulacağı Avowed için herkesi öldürebilmenin mümkün olup olmayacağı halen planlama aşamasındaymış. Bu muhtemelen duruma göre dallanıp budaklanabilecek diyalog sistemi ile bağlantılı bir durum olabilirmiş gibi görünüyor ama şu an için kesin bir yargıya varmak güç.

Son olarak, yaklaşık yüz kişilik bir ekip ile hemen hemen iki yıldır geliştiriliyormuş Avowed ama öncesinde yedi aylık bir çalışma da yapılmış. Eğer herhangi bir aksilik yaşanmaz ise 2022 yılının sonları veya 2023 yılının başları gibi satışa sunulması planlanıyormuş.