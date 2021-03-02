Avrupa'da 2021'in En İyi Otomobili Belli Oldu

Avrupa 2021'in en iyi otomobilini seçti. Toyota'nın dördüncü nesil Yaris'i, otomotiv endüstrisinin en prestijli ödülünü kazandı. Avrupa'da yılın otomobili seçilen yeni Toyota Yaris neler vadediyor?

Toyota Yaris, 38 model arasından 2021 Avrupa Yılın Otomobili olarak seçildi. Dördüncü nesil Yaris, 21 yıllık tecrübesi sonrası Avrupa'da ödül almayı başardı. Yeni Toyota Yaris, Car of Year jüri üyeleri tarafından takdir edildi ve en nihayetinde 2021 ödülüne layık görüldü.

Avrupa Yılın Otomobili 2021 ödülünü hangi araç aldı?

The Car of Year olarak da bilinen en iyi otomobil ödülleri 2021 sahiplerini buldu. Bu yıl jüri; Yaris'in hibrit elektrik teknolojisinin yumuşak sürüşünü, düşük emisyonunu ve erişilebilir fiyat noktasında olmasından dolayı seçtiğini ve Avrupalı Yaris müşterilerinin yüzde 80'inden fazlasının memnun kaldığını dile getirdi. Jüri ayrıca Toyota'nın GR Yaris'in piyasaya sürülmesiyle birlikte Avrupa'daki hatchback pazarına olan tutkuyu yeniden ateşlemedeki başarısını da ifade etti.

2021 Avrupa Yılın Otomobili ödülü, yeni Yaris'in Avrupa'da en çok satan otomobil olmasından sadece birkaç gün sonra verildi. Toyota Motor Europe Başkan Yardımcısı Matt Harrison ödül hakkında, "Bu, Toyota için büyük bir onur ve jüriye ilgileri ve takdirleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Toyota, 2000 yılında birinci nesil Yaris ile, 2005'te ikinci nesil Prius ve 2021'de dördüncü nesil Yaris ile üç kez Avrupa Yılın Otomobili ödülünü kazanmayı başardı.

22 Avrupa ülkesinden 59 üyeden oluşan jüri, tamamen elektrikli yeni Fiat 500'ü ikinci, Cupra Formentor ise üçüncü olarak seçti. Volkswagen ID 3, Skoda Octavia, Land Rover Defender ve Citreen C4'ün önünde dördüncü oldu. Geri kalan araçların arasında ise Aston Martin DBX, Bentley Flying Spur ve Vauxhall Mokka yer aldı.

Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (GIMS) gerçekleşen 2021 ödül töreni, COVID-19 tedbirleri yüzünden online olarak yapıldı. GIMS CEO'su Sandro Mesquita, "Bu etkinliği Cenevre'de düzenlemek çok önemliydi. COVID yılı, bir bakıma, geleceğin 2022 Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nın organizasyonunu başlatmak için mükemmel bir platform" dedi ve şöyle devam etti:

"Bu krizin üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için markaların yanında olmamız çok önemli. Dolayısıyla yeniden keşfetmemiz, sadece motor şovunun formatını değil aynı zamanda içeriğini de dönüştürmemiz gerektiğini zaten biliyoruz."