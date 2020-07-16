Hepimizin aşina olduğu gibi son zamanlarda tanıtılan ve satışa sunulan akıllı telefonların fiyatları gerçekten oldukça yüksek seviyelerde geziniyor. Bu durumun altında yüksek döviz kuru ile birlikte yüksek vergi oranları da yatmakta. Peki yurt dışına göz attığımızda nasıl bir tablo ile karşılaşıyoruz? Sizler için hazırladığımız Türkiye vs Avrupa: Akıllı Telefon Fiyatları yazısında merak ettiğiniz bu soruya daha yakından bakacağız.

Avrupa'da Akıllı Telefon Fiyatları Ne Kadar?

Daha doğru bir karşılaştırmaya yer verebilmek adına kıyaslama sırasında ülkemizle benzer bir nüfusa sahip olan Almanya'yı tercih edeceğiz. Buna ek olarak yine kıyaslama süresince her iki ülkedeki asgari ücreti konu edineceğiz. Türkiye'de 2020 yılı için net asgari ücret 2,324 TL iken Almanya'da 2020 yılı için net asgari ücret 1,584 euro dolaylarında.

Apple iPhone 11 - 64 GB

Türkiye'de iPhone 11 modelinin 64 GB versiyonu için tavsiye edilen resmi satış fiyatı bugün itibarıyla 7,999 TL olarak açıklanıyor. Bu durumda bir asgari ücretlinin bu akıllı telefonu alabilmek için 3,44 maaş biriktirmesi gerekiyor. Almanya'da iPhone 11 modelinin 64 GB versiyonu için tavsiye edilen resmi satış fiyatı bugün itibarıyla 778,85 euro olarak açıklanıyor. Almanya'da asgari ücret ile çalışan bir kişi bir aylık maaşı ile 2 adet iPhone 11 (64 GB) alabiliyor.

Daha net bir şekilde Türkiye'de asgari ücretle çalışan kişi 3,5 ay sonra 1 adet iPhone 11 alabilirken, Almanya'da asgari ücretle çalışan kişi 3,5 ay sonra 7 adet iPhone 11 alabiliyor.

Samsung Galaxy A71 - 128 GB

Türkiye'de Galaxy A71 modelinin 128 GB versiyonu için tavsiye edilen resmi satış fiyatı bugün itibarıyla 4,799 TL olarak açıklanıyor. Bu durumda bir asgari ücretlinin bu akıllı telefonu alabilmek için 2,06 maaş biriktirmesi gerekiyor. Almanya'da Galaxy A71 modelinin 128 GB versiyonu için tavsiye edilen resmi satış fiyatı bugün itibarıyla 457,18 euro olarak açıklanıyor. Almanya'da asgari ücret ile çalışan bir kişi bir aylık maaşı ile 3,46 adet Galaxy A71 (128 GB) alabiliyor.

Daha net bir şekilde Türkiye'de asgari ücretle çalışan kişi 2 ay sonra 1 adet Galaxy A71 alabilirken, Almanya'da asgari ücretle çalışan kişi 2 ay sonra 7 adet Galaxy A71 alabiliyor.

Xiaomi Redmi 8 - 64 GB

Türkiye'de Redmi 8 modelinin 64 GB versiyonunun fiyatı bugün itibarıyla 2,299 TL dolaylarında. Bu durumda bir asgari ücretlinin bu akıllı telefonu alabilmek için 0,98 maaş biriktirmesi gerekiyor. Almanya'da Redmi 8 modelinin 64 GB versiyonu için tavsiye edilen resmi satış fiyatı bugün itibarıyla 143 euro olarak açıklanıyor. Almanya'da asgari ücret ile çalışan bir kişi bir aylık maaşı ile 11 adet Redmi 8 (64 GB) alabiliyor.

Daha net bir şekilde Türkiye'de asgari ücretle çalışan kişi 1 ay sonra 1 adet Redmi 8 alabilirken, Almanya'da asgari ücretle çalışan kişi 1 ay sonra 11 adet Redmi 8 alabiliyor.

Türkiye'deki Akıllı Telefon Vergileri Ne Kadar?

Ülkemizde 2,000 TL vergisiz fiyata sahip bir akıllı telefon için alınan ÖTV 1,110 TL, KDV 599 TL, TRT Bandrolü 200 TL ve Kültür Bakanlığı Payı 20 TL olarak hesaplanıyor. Tüm bu vergiler hesaba dahil edildiğinde 2,000 TL vergisiz fiyata sahip bir akıllı telefonun distribütör ve bayi karı hariç olmak üzere satış fiyatı 3,929 TL oluyor. Tabii buraya distribütörün ve bayinin karını da eklersek cihazın satış fiyatının vergisiz fiyata nazaran iki kat, ve hatta daha fazla, yükseldiğini görüyoruz.