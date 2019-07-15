Avrupa Birliği'nin GPS Sistemi Arızalandı

Avrupa Birliği’nin (AB) uydu navigasyon sistemi Galileo, şimdilerde arızalı olduğu için çalışmıyor.

Prag merkezli Avrupa Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri Ajansı’ndan yapılan açıklamada, AB'nin GPS'i olarak faaliyet gösteren Galileo'nun teknik nedenlerden ötürü hizmet dışı olduğu ifade edildi.

Ajansın açıklamasına göre, Galileo'nun 26 uydusundan 24'ü 11 Temmuz’dan bu yana kullanılamaz durumda.

Yaklaşık 10 milyar avroya mal olan Galileo sistemi 2016 yılında faaliyete geçirilmişti. Galileo sistemi, ABD ordusunun denetimi altındaki GPS'e, Rus GLONASS'a ve Çin Beidou'ya alternatif bir uydu sistemi olması amacıyla AB tarafından geliştirilmişti.

İlk uydusu 2005 yılında uzaya gönderilen Galileo sistemi kapsamında, toplam 30 adet uydunun dünya yörüngesine oturtulması planlanmıştı.

Galileo sisteminin, dünyadaki en hassas uydu navigasyonu olacağı iddia ediliyordu.