Avrupa Birliği: Steam Antitröst Kurallarına Aykırı Davranıyor

Geçtiğimiz hafta küresel internet şirketlerini yakından ilgilendiren yeni telif haklarını yasasını onaylayan Avrupa Birliği (AB), bu kez Valve’ın sahibi olduğu dünyanın en büyük dijital oyun platformu Steam ile ilgili çok önemli bir kararın altına imza attı.

Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu, Valve’ın aralarında olduğu altı video oyun yayıncısına bir “itiraz beyanı” göndererek, bu şirketlerin uyguladığı coğrafi bölge kısıtlamalarının AB antitröst kurallarına aykırı olduğunu söyledi.

Steam gibi dijital oyun platformları, kullanıcıların ikamet ettikleri ülke dışından satın aldıkları oyunların aktivasyon kodlarını kullanmalarını yasaklıyor.

Komisyon Üyesi Margrethe Vestager yaptığı açıklamada, gerçek bir dijital pazarda tüm Avrupalı tüketicilerin nerede yaşadıklarına bakılmaksızın, arzu ettikleri video oyunları satın alma ve oynama hakkına sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Tüketicilerin AB üyesi ülkelerde alışveriş yapmalarının engellenmemesi gerektiğini belirten Vestager, Valve ve diğer beş video oyunu yayıncısına bu yanlışı düzeltmeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan Valve, coğrafi bölge kısıtlamasının bölgesel satışları artırmak ve oyun geliştiricilerinin yeni pazarlara açılmasını sağlamak gibi yönlerden mantıklı olduğunu savunuyor. Nitekim Fiyatların dünya genelinde aynı kalması, ideal fiyat noktasını bulma konusunda geliştiricileri zor durumda bırakabilir.