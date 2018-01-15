Avrupa Birliği Süper Bilgisayar Üretecek

Siber dünyanın gelişmesiyle birlikte ülkelerin sahip olduğu bilgisayar teknolojileri de önem kazandı. ABD, Çin ve Japonya ülkelerinin sahip olduğu süper bilgisayarlardan bir tane de AB için üretilecek. Bu proje için tam 1 milyar Euro bütçe ayıran Avrupa Birliği, bu bilgisayarın saniyede bir kentilyon işlem yapmasını hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa parlementosunda alınan kararla beraber, AB içerisinde olan ülkelerin de bir süper bilgisayarı olacak. AB adına teknoloji geliştirme ve bilim araştırma üzerine çalışan bilim insanlarının ihtiyaç duyduğu bu bilgisayarın 2023 yılına kadar tamamlanacağı düşünülüyor. Üretilecek olan süper bilgisayarla beraber teknoloji anlamında ABD, Çin gibi üst düzey ülkelerin önüne geçecek olan Avrupa Birliği, bu projeyi yönetmek için yeni bir kuruluş oluşturacak. Ayrılacak olan 1 milyar Euro'luk bütçe bu kuruluş tarafından yönetilecek.

1 milyar Euro'nun bir kısmını Çok Yıllık Mali Çerçeve'den karşılayacak olan Avrupa Birliği, geriye kalan parayı da AB'ye üye olan ülkelerden toplayacak. Konu hakkında "Yeni bir yasal ve fonlama yapısı olan EuroHPC Joint Undertaking kurulacak ve Avrupa'ya yayılan, dünya sınıfında Yüksek Performans Hesaplama altyapısına sahip bir bilgisayar inşa edilecek. Bu bilgisayar yeni teknolojiler geliştirmek için araştırmaları ve yenilikleri de destekleyecek." şeklinde bir açıklamada bulunan Avrupa Birliği, diğer kıtalardaki ülkelere olan bağımlılığını sonlandırmak istiyor.

Ayrıca şu anda Avrupa Birliği'nin sahip olduğu tek süper bilgisayar Fransa merkezli Atos isimli şirkette yer alıyor. Dünya sıralamasında 55. olan bu bilgisayar, Fransız Alternatif Enerjiler ve Atom Enerjisi Komisyonu tarafından kullanılıyor.