Avrupa Birliği, Tüm İtirazlara Rağmen Yeni Telif Hakkı Yasasını Onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), küresel internet şirketlerini ve kullanıcıları yakından ilgilendiren yeni telif hakları yasasını onayladı. Özellikle 13. maddesi ile çokça tartışılan yeni yasa, Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını ciddi bir şekilde etkileyecek.

Tüm tartışmalara rağmen hiçbir değişiklik yapılmadan geçen 13. madde, online telif haklarının daha da güçlendirilmesi ve büyük teknoloji şirketlerini kullanıcılar tarafından yüklenen telifli içerikleri kontrol etmeleri için daha fazla çaba göstermeye zorlamak için gündeme gelmişti.

AB'nin Telif Hakları Yasası Ne Anlama Geliyor?

Yeni kurallar uyarınca, YouTube, Google ve Facebook gibi küresel internet şirketleri, içerik sahiplerinin telif haklarıyla korunan ürünlerini uygun şekilde lisanslamak zorunda kalacak. Ayrıca bu içeriklerin hizmetlerinde paylaşılmasından da doğrudan sorumlu olacaklar.

Yaygın olarak “memes yasağı” olarak anılan 13. madde, internetin özgür konuşma ortamına önemli ölçüde zarar verebilir. Örneğin; söz konusu yasa maddesi gereğince bir filmden veya diziden sahne kullanarak ‘meme’ adı verilen yorum ya da tepki veremeyeceksiniz.

Şirketler, makale, fotoğraf ve video olmak üzere kullanıcılar tarafından oluşturulan tüm içeriklerin telif haklarını ihlal edip etmediğini belirlemek için filtreleme yöntemini kullanacak. İhlal yapan tüm içerikler ise otomatik olarak kaldırılacak.

İnternet Devlerini Derinden Etkileyecek

Yeni telif hakkı yasasında tartışmalı olan bir diğer düzenleme de 11. madde oldu. Genel olarak haberlerle ilgili bir düzenleme olan madde, Google, Yahoo ve Yandex gibi arama motorlarının linklerini verdikleri haber içerikleri için telif hakkı ödemelerini şart koşuyor. Kısacası şirketler, gazeteci, yazar ve müzisyen gibi yayıncıların ürettiği içerikleri kullanmak için hak sahipleri ile lisans anlaşması imzalamak zorunda kalacak.

Online telif haklarını düzenleyen yeni yasa, esas olarak Avrupa Birliği içindeki ülkeler için geçerli olsa da, dünyanın diğer bölgelerinde faaliyet gösteren her şirketi pratik olarak etkileyecek.

Yeni yasanın iki yıl içinde tam anlamıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.