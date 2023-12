Avrupa Birliği'nden X'e Yeni Soruşturma Açıldı: Peki Neden?

Avrupa Birliği, Elon Musk'ın eski adı Twitter olan X şirketi hakkında sosyal medya düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.

AB'nin dijital medya yetkilisi Thierry Breton, iddia edilen ihlallerin dezenformasyon ve yasa dışı içerik içerdiğini ve bu alandaki yasaların yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez bir şirketin soruşturulduğunu söyledi.

Today we open formal infringement proceedings against @X :



⚠️ Suspected breach of obligations to counter #IllegalContent and #Disinformation



⚠️ Suspected breach of #Transparency obligations



⚠️ Suspected #DeceptiveDesign of user interface#DSA pic.twitter.com/NxKIif603k