Avrupa Birliği'nden X'e Yeni Soruşturma Açıldı: Peki Neden?

Avrupa Birliği, Elon Musk'ın eski adı Twitter olan X şirketi hakkında sosyal medya düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattığını duyurdu.

AB'nin dijital medya yetkilisi Thierry Breton, iddia edilen ihlallerin dezenformasyon ve yasa dışı içerik içerdiğini ve bu alandaki yasaların yürürlüğe girmesinden bu yana ilk kez bir şirketin soruşturulduğunu söyledi.

X Dezenformasyon ve Yasa Dışı İçerik Barındırmakla Suçlanıyor

Today we open formal infringement proceedings against @X :



⚠️ Suspected breach of obligations to counter #IllegalContent and #Disinformation



⚠️ Suspected breach of #Transparency obligations



⚠️ Suspected #DeceptiveDesign of user interface#DSA pic.twitter.com/NxKIif603k — Thierry Breton (@ThierryBreton) December 18, 2023

Komisyon Sözcüsü Johannes Bahrke, Brüksel'de düzenlediği basın açıklamasında şunları söyledi: "Komisyon şimdi X'in şüpheli bazı ihlallerle ilgili sistem ve politikalarını araştıracak. Böylelikle soruşturmanın sonucuna dair herhangi bir peşin yargı ihtimalinin önüne geçilecek."

Soruşturma, daha önce Twitter olarak bilinen X'in yasa dışı içeriğin yayılmasını engellemek için yeterince çaba gösterip göstermediğini ve özellikle Topluluk Notları özelliği aracılığıyla "bilgi manipülasyonu" ile mücadele etmek için alınan önlemlerin etkili olup olmadığını inceleyecek.

AB ayrıca X'in araştırmacılara karşı yeterince şeffaf olup olmadığını inceleyecek ve Blue abonelik hizmeti de dâhil olmak üzere kullanıcı arayüzünün ödeme yapmaya teşvik eden bir tasarıma sahip olduğu yönündeki şüpheleri araştıracak.

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