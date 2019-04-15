Avrupa Birliği, Yeni Telif Haklarını Yasasını Kabul Etti

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, küresel internet şirketlerini yakından ilgilendiren yeni telif hakları yasasını oy çokluğuyla kabul etti. Buna göre şirketler, makale, fotoğraf ve video olmak üzere kullanıcılar tarafından oluşturulan tüm içeriklerin telif haklarını ihlal edip etmediğini belirlemek için filtreleme yöntemini kullanacak.

Şubat ayı ortasında Avrupa Parlamentosu (AP) ile AB ülkeleri arasında uzlaşmaya varılan yeni telif hakları yasası, mart ayı sonunda AP tarafından onaylanmıştı. Bilhassa “memes yasağı” olarak anılan 13. maddesi ile sıkça tartışılan yasa, internetin özgür ruhuna önemli ölçüde zarar verebilir.

Yeni telif hakları reformunun hayata geçip geçmeyeceği, AB ülkelerinin pazartesi günü yapacağı oylamaya bağlı olacaktı. YouTube, Google ve Facebook gibi küresel internet şirketlerini derinden etkileyecek olan yasa, oy çokluğuyla kabul edildi.

Oylamada Hollanda, Lüksemburg, Polonya, İtalya, Finlandiya ve İsveç tasarıya red oyu verirken, Belçika, Slovenya ve Estonya ise çekimser oy kullandı.

Filtreleme Yöntemi Kullanılacak

Şirketler, makale, fotoğraf ve video olmak üzere kullanıcılar tarafından oluşturulan tüm içeriklerin telif haklarını ihlal edip etmediğini belirlemek için filtreleme yöntemini kullanacak. İhlal yapan tüm içerikler ise otomatik olarak kaldırılacak. İtirazların yükseldiği nokta da tam olarak burası. Zira pek çok kişi, filtre programlarının kullanılması halinde gereğinden fazla içeriğin ayıklanacağını dile getiriyor. Bunun da bir nevi sansürle eşdeğer olduğu belirtiliyor.

Yeni telif hakkı yasasında tartışmalı olan bir diğer düzenleme de 11. madde oldu. Genel olarak haberlerle ilgili bir düzenleme olan madde, Google, Yahoo ve Yandex gibi arama motorlarının linklerini verdikleri haber içerikleri için telif hakkı ödemelerini şart koşuyor. Kısacası şirketler, gazeteci, yazar ve müzisyen gibi yayıncıların ürettiği içerikleri kullanmak için hak sahipleri ile lisans anlaşması imzalamak zorunda kalacak.

Yasanın ulusal düzeyde yürürlüğe girmesi için AB ülkelerinin önünde iki yıllık bir süre bulunuyor.