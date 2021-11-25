İsveç, Avrupa'da Bitcoin Madenciliğinin Yasaklanmasını İstedi

Avrupa Bitcoin madenciliği yasağı üzerinde çalışıyor. Kripto madenciliği şu anda dünyayı oldukça zorluyor. İster yeni oyun canavarınız için bir ekran kartı almaya çalışıyor olun isterseniz de sadece çevreyi önemsiyor olun, muhtemelen kripto ile ilgili endişeleriniz var.

İsveç Mali Denetleme Kurumu ve İsveç Çevre Koruma Ajansı yöneticileri Erik Thedéen ve Bjorn Risinger, ülkenin iklim yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetiyle ilgili endişelerini dile getirdi.

Yöneticilere göre, İsveç'te kripto madenciliği Nisan ve Ağustos ayları arasında yüzde birkaç yüz arttı. Bu, Avrupa'daki ekran kartı pazarlarında fark ettiğimiz şeyle örtüşüyor. Özellikle Almanya ve Avusturya'da, kartların önerilen fiyatların iki katından fazla olduğu gerçeği muhtemelen çoğunlukla kripto madencilerinden kaynaklanıyor.

Avrupa Bitcoin madenciliği yasağı İsveç'te mi başlayacak?

Ülkedeki mevcut Bitcoin madenciliğinin 200.000 normal hane halkına eşdeğer elektrik kullandığını söylüyorlar. Kripto para işlemleri söz konusu olduğunda, oldukça yıkıcı bazı etkileri gördük ve bu yüzden neden Paris İklim Anlaşmasına uymamaktan endişe duyduklarını görebilirsiniz.

Ancak İsveç'teki en büyük finansal ve çevresel düzenleyicilerin yöneticileri, kripto madenciliği işlemlerine bir son vermek istiyor. Bu hamle yalnızca İsveç'te birkaç yüz bin ev değerinde elektriğin kurtarılmasıyla sonuçlanabilir.

İsveç'teki elektrik fiyatları nispeten iyi ve yenilenebilir enerjiye yönelik çabalar sayesinde ülke -ne yazık ki- kripto madenciliği operasyonlarını kendine çekiyor. Çin kripto para birimlerini yasa dışı ilan ettiğinden ve birçoğu yeni yerler arayacağından, bu muhtemelen daha da artacak.

Yöneticiler ayrıca İsveç'i yeni kripto madenciliği operasyonlarına son vermeye ve kripto varlıkların ticaretine dahil olan veya kripto varlıklarına yatırım yapan şirketlerin, gereken muazzam miktarda enerji sayesinde çevresel sürdürülebilirlik iddiasında bulunmalarına izin vermemeye çağırıyor.

Avrupa'nın tüm bu baskılarına kıyasla Orta Amerika'da yer alan El Salvador, Bitcoin konusunda çok cesur.

El Salvador hükümeti, kripto para dünyasına ilişkin yeni bir karar aldığını duyurdu. Devlet Başkanı Nayip Bukele, Bitcoin Şehri kurmayı planladıklarını açıkladı. Yapılan açıklama, tüm dünyayı adeta şaşkına çevirdi.

Başkan Bukele, La Unión ve Conchagua arasında yer alan Fonseca Körfezi'ndeki bir yanardağın yakınına Bitcoin Şehri inşa edeceklerini duyurdu.

Kurulacak şehir, kripto madenciliğini desteklemek için kendi jeotermal enerji santraline sahip olacak. Sermaye kazancı, gelir, bordro veya emlak vergisinin yer almayacağı şehir yalnızca katma değer vergisine sahip olacak.