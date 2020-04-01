Avrupa'da COVID-19 Hastaları Telefondan Takip Edilecek

Yeni tip koronavirüsten etkilenen COVID-19 hastalarının, evlerinde kalıp kalmadıklarını takip amacıyla Avrupa ülkeleri farklı yöntemler geliştirdiler. Akıllı telefonlara yüklenen bir uygulama sayesinde hastaların konumlarını takip etmeyi düşünen Avrupalı ülkeler, böylece virüs haritası çıkarabileceklerini kaydediyorlar.

Pan-Avrupa Gizlilik İlkeleriyle Yakından Takip (PEPP-PT) adını verdikleri oluşum 8 ülkeden 130 araştırmacıyı bir araya getiriyor. Otomasyon sistemleri üreten Arago isimli şirketin kurucusu ve Almanya hükümetine bilişim sektörüyle ilgili tavsiyeler veren bir konseyin de üyesi olan Hans-Christian Boos, “Amacımız, COVID-19’a karşı küresel mücadelenin dijital bileşenlerine bir temel oluşturmak” diyor.

Boos, Reuters’a yaptığı açıklamada, “PEPP-PT platformu Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile tam uyumlu olarak gizli ve gizliliğe saygılı bir şekilde ülkeler arasında seyahat ederken de kullanılabilecek bir dijital takip anlayışını benimsiyor” ifadelerini kullandı. GDPR Avrupa Birliği’nin kişisel verilerin nasıl kullanılabileceğini belirleyen bir kural kitabı niteliğinde. Bu kurallar COVID-19 ile mücadelede kişilerin konum verisi gibi verilerin kullanılmasına izin vermediğinden uygulama geliştiricilerin işini zorlaştırıyor.

Hastaları telefonla takip eden ülkeler hangileri?

Yeni tip koronavirüs sebebi ile COVID-19 hastalığına yakalananlar, daha önce başka ülkeler tarafından telefon uygulamaları aracılığıylaa sıkı takibe alınmışlardı. Özellikle salgının ilk günlerinde Çin'in hemen yanındaki Tayvan, şüpheli herkese telefon uygulaması kullanmayı zorunlu kılmış ve hastaları böylece takip etmişti.

Tayvan sonrasında en başarılı çabalardan bazılarını gösteren Güney Kore de yine benzer bir telefonla takip sistemi uygulamaya koymuş, slagının önüne geçmede önemli kazanımlar elde etmişti.

Telefon uygulaması yoluyla hasta takibi yapan en başarılı ülke ise İsrail olmuştu. İsrail, hastalık şüphesi taşıyan herkesin bir telefon uygulamasını kullanmasını zorunlu hale getirmişti. Ardından testi pozitif çıkanların geçtiği güzergahlar isimsiz olarak diğer kullanıcılarla paylaşılmış, hasta biriyle çok yakın mesafeden geçtiğiniz uygulama yoluyla anlaşılırsa, bildirim gönderilmişti. Ardından İsrail bu uygulamayı, evde karantinada olan kişilerin karantinaya uyup uymadıklarını kontrol amacıyla da kullanır olmuştu.