Avrupa'da İklim Konusunda Acil Durum İlan Edildi

Son günlerde Avrupa'da iklim konusunda daha fazla farkındalık ortaya çıkmış durumda. BM Global Kriz Zirvesi'nden hemen önce iklim ve çevre acil durumu için oylama yapılması kararı alındı. İşte tüm Dünyayı yakından ilgilendiren haberimizin detayları.

Avrupa parlamentosu iklim konusunda en fazla çaba gösteren kuruluşlar içerisinde yer alıyor. Avrupa parlamentosu üyesi Pascal Calfin yaptığı bir açıklamada, sera gazı emisyonunu 2030'da %55'e kadar indirmek zorunda olduklarını ifade etti. Ancak bunun gerçekleşmesi için Çin ve ABD gibi büyük ülkelerin ikna edilmesi gerekiyor.

İklim konusunda Avrupa Parlamentosu'nun kafası karışık

Geldiğimiz şu noktada Avrupa parlamentosu neredeyse ikiye ayrılmış diyebiliriz. Bazıları iklim değişikliği konusunda acil eylem planlarının yapılması gerektiğini düşünürken muhalifler ise farklı fikirlere sahip.

Herkes iklim ile ilgili bir şeylerin ters gittiğinin farkında. Ancak bazıları durumun olağan olduğunu düşünüyor. Sol kanat ise ağırlıklı olarak acil eylem planlarının devreye sokulması için çaba gösteriyor. Avrupa iklim eylemi ağı yöneticisi Wendel Trio, yaptığı açıklamada acil durum ilan etmenin yeterli olmadığını ifade etti. Ona göre acil durum eylemi de yapılması gerekiyor.

Sadece Avrupa ülkeleri değil neredeyse bütün dünyada emisyon konusunda yeni tedbirler alınması gerektiği düşünülüyor. Avrupa Birliği iklim hedefini en az %65 emisyon kesilmesi gibi bir seviyeye çıkardı. Peki sizce bu tür çalışmalar iklim değişikliğini önleyebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.