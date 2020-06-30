Avrupa'da Korkutan Gelişme: Radyasyon Seviyesi Alarm Veriyor!

Avrupa, bugüne kadar hep temiz enerji ve doğaya saygılı yasaları ile gündeme gelse bile şimdilerde korkutucu gelişmeler yaşanıyor. Kuzey Avrupa ülkelerinde radyasyon seviyesi endişe yaratmaya devam ediyor. İşte merak edilen bütün detaylar.

Her ülkenin belirli seviyede bir radyoaktivite miktarı bulunmaktadır ve çoğu zaman bu değişme. Norveç, Çernobil faciasından sonra stabil bir radyoaktivite miktarına sahip olmasına rağmen bu günlerde ilginç gelişmeler yaşıyor. Norveç ile birlikte, diğer Kuzey Avrupa ülkelerinde de radyoaktivite seviyesinin belirgin ölçüde arttığı görülüyor.

Avrupa'da radyasyon seviyesi telaş yarattı

Norveç kaynaklı araştırmalar sonucunda, radyoaktivite seviyesinin insan kaynaklı olarak artış gösterdiği söylendi. Bu artışın Rusya bölgesinden geldiği son derece açık. Norveç tarafından yapılan açıklamada, Rusya elektrik santralleri ile ilgili rapor verilmesinin istendiği belirtildi.

Rusya'nın devlet destekli haber ajansı olan TASS, biri St.Petersburg ve diğeri Murmansk yakınlarındaki söz konusu iki santralin oldukça normal bir şekilde çalıştığını ifade etti. Kuzey Avrupa ülkeleri ise bu konuda son derece ısrarcı. Rusya'nın Çernobil faciasını dünyaya duyurmaması nedeniyle sabıkası biraz kabarık.

Sovyet Rusya döneminde Çernobil'de meydana gelen nükleer facia birçok insanın ölümüne neden olmuştu. Şu anda bile etkisi devam eden facianın dünya tarihinin kara lekelerinden birisi olduğu söylenebilir. Her ne kadar eskisine göre daha açık ve şeffaf açıklamalar yapılsa bile yine de bu pek yeterli değil. Sizce Avrupa'da neler oluyor? Radyasyonun kaynağı tam olarak ne?