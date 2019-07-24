Avrupa’daki İlk Bölgesel PUBG Mobile Turnuvasında Türk Rüzgarı Esti

PUBG Mobile’ın Avrupa’daki ilk bölgesel turnuvası olan Oppo R.T.K Series’in global finalleri tamamlanırken, turnuvaya Türkiye’den katılan Sapphire takımı dördüncü oldu.

Tencent ve StarLadder iş birliği ile düzenlenen Avrupa’nın ilk bölgesel PUBG Mobile turnuvası olan Oppo R.T.K. Series, Mall of İstanbul’da yayınlanan finali ile izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Toplam 50 bin dolar ödüllü turnuvanın finaline her ülkeden bölgesel finallerini kazanan dörder takımın yanı sıra, PUBG Mobile yayıncısı INTERNATIONALTV ve Digital Athletics Espor takımı davetle yer aldı.

Finallere Türkiye’den katılan Sapphire, 4. olurken, KAOS 7. sırayı, Simurga 10. sırayı, Lucid Sublime Dreams 11. sırayı, Digital Athletics 12. sırayı, Futbolist ise 13. sırayı aldı. Türk takımları toplam 7 bin 500 dolar ödül kazandılar.

Türkiye’deki bugüne kadar düzenlenmiş en büyük PUBG Mobile etkinliği olan buluşma kapsamında oyun severlere PUBG Mobile tişörtlerinden çantalara, metal rozetlerden son model Steelseries kulaklıklara kadar pek çok ürün hediye edildi.

Geçtiğimiz mayıs ayında 7. sezonuyla oyunculara merhaba diyen fenomen yapım, 100 milyon aktif kullanıcıyı geçmiş durumda.

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