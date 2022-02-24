Rusya Ukrayna Savaşının Ardından Avrupa’da Doğalgaz Fiyatları Bir Gecede yüzde 30 Arttı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in dün itibarıyla Ukrayna’ya girmesi bir savaşın başlangıcı oldu. Ukrayna’ya saldıran Rusya’nın bu hamlesi, küresel piyasalarda büyük kayıplara neden oldu. Küresel çapta oldukça kırılgan olan piyasalar, Rusya’nın hamlesiyle giderek geriledi. Petrol, 100 doların üzerine çıkarken, altın da son ayların rekorunu kırarak 900 lirayı aştı.

Dünyanın en büyük doğalgaz ihracatçılarından biri olan Rusya’nın Ukrayna ile savaşa girmesi doğalgaz fiyatlarını da artırdı. Avrupa’da doğalgaz fiyatları bir gecede yüzde 30’dan fazla yükseldi. Doğalgaz fiyatları, megavatsaat başına 118 Euro’ya kadar tırmandı ve artmaya devam ediyor.

Rusya Başbakanı’ndan Korkutan Paylaşım

Rusya eski Devlet Başkanı ve Başbakanı Dimitri Medvedev, Alman Başbakanı Olaf Scholz’un Kuzey Akım 2’nin lisansını askıya alması sonrasında bir paylaşım yapmıştı. Medvedev, bu paylaşımda Avrupa’nın çok yakında bin metreküp doğalgaz için 2 bin Euro ödeyeceği bir döneme girileceğini belirtmişti.

Doğalgaz fiyatları, son artışla birlikte metreküp başına 1000 doları aşmış durumda. Doğalgazın megavatsaat başına fiyatı, son olarak Aralık ayında 180 Euro’ya kadar tırmanmıştı. Haliyle aynı ay içinde metreküp başına fiyat 2000 TL’ye yaklaşmıştı.