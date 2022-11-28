Avrupa'nın Elektrikli Otomobildeki Pazar Payı Çin'i Geçecek

Şu anda Dünya'daki en büyük elektrikli araç pazarına sahip olan Çin bu tahtını Avrupa'ya kaybedecek gibi görünüyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği, 2025 yılından itibaren Avrupa'nın elektrikli araç pazarında Çin'i geçebileceğini düşünüyor.

Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği'ne göre 2025'e kadar Avrupa'daki elektrikli araçların sektördeki payı Çin'i geçecek. 2025 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye'de de elektrikli araçların %15 seviyelerine ulaşması bekleniyor.

2030'da Avrupa'daki 10 Otomobilden 7'si Elektrikli Olacak

2030'a geldiğimizde ise Avrupa'da satılmakta olan her 10 otomobilin 7'sinin elektrikli olacağı, Çin'de ise bu rakamın maksimum 6'da kalacağı belirtiliyor. Çin hâlihazırda elektrikli otomobil pazarında büyük bir paya sahip ancak gerek yasalar gerekse şirketlerin politikaları Avrupa ülkelerini de elektrikli otomobil pazarına itiyor.

Şu anda Çin'e kıyasla Avrupa'nın en büyük problemi şarj istasyonları. Avrupa'nın pek çok ülkesinde sınırlı sayıda olan bu şarj istasyonları yeterli seviyeye getirildiğinde otomobillerin üretimi de hızlanacak ve pazardaki pay artacak.

Peki siz gelecekte elektrikli otomobil pazarında Avrupa'nın Çin'i geçebileceğini düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.