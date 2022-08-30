Bir Evin Bahçesinde Avrupa'nın En Büyük Dinazoru Bulundu

Daha önce bahçeli bir evde yaşayıp köpek besleyenler, köpeklerinin sağdan soldan bulduğu kemikleri evin içerisine taşımasına fazlasıyla alışıktır. Genellikle evlerimize gelen bu kemikler, insanların attığı çöplerden kaynaklanıyor. Fakat bu sefer bir evin bahçesinde bulunan kemikler, Avrupa'da bulunan en büyük dinazora ait çıktı!

2017 yılında Portekiz'in Pombal kentinde ikamet eden bir ev sahibi, bahçesinde toprak üstüne çıkmış bazı kemikleri gördü. Kemikleri incelediğinde ise şimdiye kadar gördüğü hiçbir kemiğe benzemediği fark eden ev sahibi, hemen ekiplere başvurdu. Bu ayın başlarında paleontologlar tarafından yapılan incelemeye göre evin bahçesindeki fosil, Avrupa'da bulunan en büyük dinazora ait olabilir!

Ev Bahçesinde 24 Metrelik Sauropod!

Pombal şehrinde bulunan kemiklerin şimdiye kadar Avrupa'da yaşamış olan en büyük dinazorlardan biri olan Sauropod ailesine mensup bir dinazora ait olduğu düşünülüyor. 100 ile 160 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen Sauropodlar, dinazorlar alemindeki en büyük otçullar arasında gösteriliyor. Dört ayak üzerinde yürüyen bu canlıların boyutları 24 metreye ve ağırlıkları da 40 tona kadar ulaşabiliyor.

Lizbon Üniversitesi'nde çalışan paleontolog Elasabete Malafaia, "Böyle bir hayvanın tüm kaburgalarını bu pozisyonda, orjinal anatomik konumlarını koruyarak bulmak fazlasıyla sıra dışı." sözleriyle keşfin paleontoloji için ne kadar önemli olabileceğini vurguladı. Şu an evin bahçesinde kazı ekipleri çalışmalarına devam ediyor. 24 metre uzunluğa ve 12 metre boya sahip olduğu düşünülen Sauropod fosilinin şimdiye kadar Avrupa'da bulunmuş en büyük dinazor fosili olduğu düşünülüyor. Özellikle iskeletin anatomik anlamda muhteşem derecede korunabilmiş olmasının Sauropod ailesi hakkında bilinenleri daha da detaylandırabileceği tahmin ediliyor.