Google Avrupa'nın En Büyük Sokak Festivalini Çevrimiçi Sunacak

Londra'nın Notting Hill semtinde düzenlenen Avrupa'nın en büyük yıllık sokak festivali bu yıl Koronavirüs pandemisinden etkilendi. Google Arts and Culture desteğiyle bu yılki karnaval çevrimiçi sunulacak. İşte online Notting Hill karnavalı hakkında bilmeniz gerekenler.

Notting Hill Karnavalı 2020 için hafta sonu boyunca çevrimiçi sunulacak. Dünyanın her yerinden Notting Hill Karnavalını canlı yayınlarda deneyimleyebilir ve etkinliğin arkasındaki isimleri keşfedebilirsiniz. 29 Ağustos'tan 31 Ağustos'a kadar canlı yayınlar YouTube'un yanı sıra Google Arts and Culture üzerinden yapılacak.

Google desteğiyle Avrupa'nın en büyük sokak festivali online

Ayrıca canlı müzik akışına, dans performanslarına ve DJ setlerine eşlik etmek için Karnavalın arkasındaki hikayeyi Google Arts and Culture'dan takip edebilirsiniz. Danslardan ses sistemlerine kadar her yıl Karnavalın temelini oluşturan unsurları öğrenin ve performanslar için çalışan bazı insanlarla tanışın.

Avrupa'nın en büyük sokak festivali nasıl izlenir?

Notting Hill Karnavalı bu hafta sonu boyunca online olarak yapılacak ve dünyanın dört bir yanındaki insanları buluşturacak. Karnavalı takip etmek için G.co/nottinghillcarnival adresine kayıt yaptırabilirsiniz veya hafta sonu boyunca YouTube'da canlı yayınları izleyerek hafta sonunuzu renklendirebilirsiniz.