Avrupa'da İçten Yanmalı Motorların Yasaklanacağı Tarih Açıklandı

Avrupa'nın içten yanmalı motor yasağı resmileşiyor. Avrupa Birliği, küresel ısınmayla mücadele için geniş bir önlem paketinin bir parçası olarak sıfır emisyonlu elektrikli araçlara geçişi hızlandırmak istiyor. 2035'ten itibaren Avrupa'da benzinli ve dizel otomobillerin satışının engellenmesi önerildi.

Avrupa Birliği, kıtadaki karbon emisyonlarını büyük ölçüde azaltma planının bir parçası olarak, gazla çalışan içten yanmalı motorlu araçların 2035 yılına kadar kaldırılmasını önerdi. Taslak AB'de kabul edilirse 2030 yılına kadar araçlardan kaynaklanan toplam CO2 emisyonunda yüzde 55'lik bir azalmaya yol açacak.

Mevcut haliyle AB, 2030 yılına kadar sadece yüzde 37,5'lik bir kesinti hedefliyor ve bu, ABD'nin bile hedeflediğinden daha geride.

Avrupa'nın içten yanmalı motor yasağı resmileşiyor

Binek otomobiller AB'deki toplam CO2 emisyonlarının yaklaşık yüzde 12'sini oluşturduğundan, bu yasak hava kirliliğini temizlemek için etkili bir araç olacak. Ayrıca 2030'da satılan toplam araçlarının yarısının tamamen elektrikli olmasını istediğini söyleyen Volkswagen gibi elektrikli arabalara para harcayan şirketler için büyük bir destek sunacak.

AB elektriğe geçişi desteklemek için Çarşamba günkü teklifinde, üye ülkelerin 2025 yılına kadar ana yollara en fazla 60 kilometre mesafede şarj istasyonları kurmasını istedi. AB nihayetinde 2030 yılına kadar 3,5 milyon yeni şarj istasyonu ve 2050 yılına kadar 16,3 milyon yeni şarj istasyonu bekliyor.

Komisyon önerilerinin AB üye ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu tarafından müzakere edilmesi ve onaylanması gerekecek, bu da yaklaşık iki yıl sürebilir.

Bazı ülkeler şimdiden benzer hedefler ilan etti ve bir dizi otomobil üreticisi, kıtada gazla çalışan araçları aşamalı olarak kaldırmak için yol haritası belirledi. Örneğin Fransa, 2040 yılına kadar içten yanmalıları durdurmayı hedefliyor ve hibritlere daha fazla hareket alanı sağlıyor. Ancak tam elektrifikasyon süreci çok uzakta görünüyor.

AB dışında, Birleşik Krallık yeni yanmalı motorlu arabaların satışını 2030 yılına kadar yasaklamayı planlarken, Kaliforniya da 2035 yılına kadar aynı teklifi gerçekleştirmek istiyor. AB düzenlemeleri özellikle önemli, çünkü dünyanın en büyük otomobil üreticilerinin çoğuna ev sahipliği yapmakta.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, araç emisyon standartlarını Trump dönemi kararlarına kıyasla gevşetmeye başladı. Nisan ayında, Kaliforniya'nın kendi standartlarını belirleme gücünü belirlemesi için harekete geçti.