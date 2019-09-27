Avrupa İş Ödülleri’nde 'Türkiye Şampiyonu' Belli Oldu

Avrupa’nın en prestijli organizasyonlarından biri olan Avrupa İş Ödülleri’nde (European Business Awards – EBA) ‘Bilkom’dan önemli bir başarı geldi. Şirket ‘İş dünyasının Oscarı’ olarak kabul edilen organizasyonda ‘Kişisel Gelişim ve Çalışma Ortamı’ kategorisinde 'Türkiye Şampiyonu’ oldu.

Bilkom, Avrupa’nın en büyük kurumsal yarışmasında ‘Kişisel Gelişim ve Çalışma Ortamı’ kategorisinde Türkiye’nin ulusal şampiyonu olarak seçildi. Avrupa İş Ödülleri'nin kazananları ise, 50 kişilik seçkin bir jüri tarafından yapılacak değerlendirme ve halk oylaması sonucunda belli olacak. Kazananlar 4 Aralık’ta Varşova'da düzenlenecek ödül töreniyle duyurulacak.

33 ülkeden 120 bini aşkın şirketin katılımıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen Avrupa İş Ödülleri’nde, kendi kategorisinde ülkemiz adına şampiyon seçilen Bilkom, yarışmanın ikinci turuna katılmaya hak kazandı. Bu kategoride Avrupalı rakipleriyle yarışmaya hak kazanan tek Türk şirketi olmayı başaran Bilkom, büyük önem verdiği dijital dönüşüm projelerinden biri olan Virtual Workplace (Sanal İşyeri) sayesinde bu büyük başarıyı elde etti.

‘Ulusal Şampiyon’ seçildikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, “Avrupa’nın en dinamik şirketlerinin vitrini olarak kabul edilen bu seçkin organizasyondaki başarımız, insanı odak noktasına alan dijital dönüşüm çalışmalarında doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi… Şimdi bir sonraki aşamayı bekliyoruz.” diye konuştu.