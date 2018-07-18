Avrupa Komisyonu’ndan Google’a 4,3 Milyar Euro Ceza!

Avrupa Komisyonu, Google’ın mobil işletim sistemi Android’i kullanarak kendi ürünlerini öne çıkardığı gerekçesiyle, ABD’li teknoloji devine 4,3 milyar euro (5 milyar dolar) para cezası verdi.

AB Rekabet Komisyonu Üyesi Margrethe Vestager tarafından açıklanan kararda, Google’ın Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı için şirketin 4,3 milyar euro para cezasına çarptırıldığı bildirdi.

Google’ın 90 gün içinde söz konusu eylemlerinden vazgeçmemesi halinde yeni cezalarla karşı karşıya kalabileceğini söyleyen Vestager, şirketin Avrupalı tüketicilerin tercih haklarına engel olduğunu belirtti.

AB Rekabet Komisyonu Üyesi Margrethe Vestager

Vestager, Google’ın mobil işletim sistemi Android’i, pazardaki baskınlığını artırmak ve kullanıcıları belli başlı ürünlere yönlendirmek amacıyla araç olarak kullandığını vurguladı. AB’nin Avrupa’da faaliyet gösteren başarılı şirketleri memnuniyetle karşıladığını, ancak büyüklüğün beraberinde sorumluluğu da getirdiğini söyledi

Tüm şirketlerin rekabet kurallarını belirleyen AB antitröst yasalarına uymak zorunda olduğunu belirten Vestager, büyük şirketlerin nispeten daha küçük firmalara yaşam hakkı vermemesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Vestager, buradaki sorunun pazar hakimiyeti olmadığını, asıl problemin tekelleşme olduğunu vurguladı.

Amaçlarının tüketicileri korumak olduğunu söyleyen AB Rekabet Komisyonu Üyesi, Google’ın bu ciddi ihlalden sonra politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Google CEO’su Sundar Pichai’den Açıklama

Google CEO’su Sundar Pichai, Avrupa Komisyonu tarafından verilen 4,3 milyar dolarlık ceza ile ilgili açıklama yaptı.

Android’in uyumluluk kurallarının, herkes için uzun vadeli ve çözüm sunan bir platform olmasına katkı sağladığını söyleyen Pichai, Komisyon kararının bugünkü geniş seçenekleri ve insanların telefonlarını nasıl kullandığıyla ilgili açık durumu görmezden geldiğini belirtti.

Google CEO'su Sundar Pichai

Büyüklüğün beraberinde sorumluluğu da getirdiği konusunda her zaman hemfikir olduklarını vurgulayan Google CEO’su, şu ifadeleri kullandı:

“Sağlıklı ve gelişen bir Android ekosistemi herkesin yararına olacaktır ve biz de değişiklikler yapma konusundaki isteğimizi ortaya koyduk. Öte yandan bugün alınan kararın, Android ile elde ettiğimiz titiz dengeyi olumsuz etkileyeceğinden ve açık platformlara karşı özel sistemler lehinde sorunlu bir işaret vermiş olmasından kaygı duyuyoruz”

Bugün alınan kararın, herkes için daha az değil daha fazla seçenek yaratan Android’i destekleyen iş modelini reddettiğini belirten Pichai, kararı temyize götürmeyi planladıklarını bildirdi.