Avrupa Komisyonu’ndan Qualcomm’a Bir Ceza Daha

Dünya’nın bir numaralı çip üreticisi Qualcomm, bir kez daha Avrupa Birliği’nin (AB) rekabet düzenleyici kurumu Avrupa Komisyonu ile karşı karşıya.

Komisyon tarafından Qualcomm’a 242 milyon euro para cezası verildi. Bu, Qualcomm’un Avrupa Komisyonu’ndan aldığı ikinci ceza oldu. Cezanın gerekçesi ise Qualcomm’un, yaklaşık on yıl önce rakiplerini saf dışı etmeye çalışmış olması.

Qualcomm’un, şimdilerde Nvidia’nın bir parçası olarak faaliyet gösteren İngiliz telefon yazılımı üreticisi Icera’yı saf dışı bırakmaya yönelik tutumu nedeniyle cezalandırıldığı belirtiliyor. Qualcomm, 2009 ve 2011 yılları arasında aşırı fiyat kırmaya dayalı fiyat politikasıyla, Icera’yı pazarda etkisiz hale getirmeye çalışmakla suçlanıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Avrupa Komisyonu’nun rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager, "Qualcomm’un stratejik davranışı piyasadaki rekabeti ve yeniliği engelledi." diye konuştu.

Avrupa Komisyonu, Qualcomm’a geçtiğimiz yıl da 997 milyon euro para cezası vermişti. O cezanın gerekçesi ise Qualcomm’un, Intel de dahil olmak üzere rakiplerini engellemeye çalışması ve yalnızca kendi çiplerini kullanması için Apple’a para ödemesi olarak gösterilmişti.