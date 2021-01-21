Avrupa Komisyonu, Valve ve Diğer 5 Şirkete 9,4 Milyon Dolar Ceza Kesti

Avrupa Komisyonu, Valve diğer beş uluslararası oyun dağıtıcısını anti-tröst yasalarını ihlal etmesi nedeniyle 9,4 milyon dolar para cezasına çarptırdı. Valve ve diğer video oyun dağıtım şirketleri, European Economic Area (Avrupa Ekonomik Alanı) içerisinde yer alan coğrafi konum temelli kısıtlama uygulamalarından ötürü 9 milyon doların üzerinde bir para cezası ödemek zorunda bırakıldı.

Avrupa Komisyonundan Oyun Dağıtım Şirketlerine Para Cezası

Rekabet politikalarından sorumlu genel müdür yardımcısı Margrethe Vestager, konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Avrupalıların %50’sinden fazlası video oyunu oynuyor. Avrupa’daki video oyun sektörü gelişiyor ve şu anda 17 milyar euronun üzerinde bir değere sahiptir. Valve ve diğer beş video oyun dağıtıcısının coğrafi engelleme uygulamasına karşı bugün uygulanan yaptırımlar, Avrupa Birliği rekabet yasası kapsamında şirketlerin sözleşme ile sınır ötesi satışları kısıtlamanın yasak olduğunu hatırlatmaktadır. Bu tür kısıtlayıcı uygulamalar, Avrupa tüketicilerini AB Dijital Tek Pazar faydalarından mahrum bırakıyor.”

Steam, dünya çapında 35.000’den fazla oyun sunarak dünyanın en büyük çevrim içi video oyun dağıtım platformlarından biri olmaya devam ediyor. İnternet kullanıcılarının satın alma işleminin ardından video oyunlarını doğrudan indirmelerine olanak tanıyor. Ayrıca dijital oyun mağazasının dışında video oyunu satın alan kişilerin oyunu Steam’de etkinleştirmeleri de mümkündür.

Valve, video oyunu yayıncılarına Steam dışında satın alınan oyunlar da dahil olmak üzere etkinleştirme anahtarı adı verilen yöntemle video oyununu etkinleştirmelerini ve oynatmalarını sağlamak için bazı araçlar sağlar. Video oyunları daha sonra AEA’daki üçüncü taraf dağıtıcılar tarafından satılır. Valve ayrıca dağıtıcılara aktivasyon sayesinde coğrafi kısıtlama uygulanmasını mümkün hale getiren bir yönetim olanağı sağlar. Dağıtıcılar, kullanıcıların coğrafi konumuna bağlı olarak birtakım engellemelere gidebilir.

Komisyon, Valve başta olmak üzere diğer 5 uluslararası video oyun dağıtıcısına coğrafi bölgelere göre aktivasyon kısıtlama uygulamasına gittikleri için 7,8 milyon euro (9,4 milyon dolar) para cezası kesti. Bu şirketlerin içerisinde yer alan isimler şunlar oldu: Bandai Namco, Capcom, Focus Home Entertainment, Koch Media ve ZeniMax.

PC oyunlarının satın alındıktan sonra belirli Avrupa Birliği üyesi devletlerin dışında etkinleştirilmesini engellemeye yönelik uygulanan bu uygulama, komisyona göre “coğrafi kısıtlama” olarak sayılıyor. Bu uygulamanın AB’nin Dijital Tek Pazar kuralının ihlali ettiğinin kabul edilmesi ile söz konusu şirketlere para cezası verildi.