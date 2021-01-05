Avrupa, Moderna Aşısı için Kararını Verdi

ABD'li ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına Avrupa İlaç Ajansı onay vermedi. Moderna aşısı neden onay alamadı?

Moderna Aşısına Neden Onay Çıkmadı?

Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın koronavirüs aşısını değerlendirmek için toplantı düzenledi. Toplantıda Moderna'nın koronavirüs aşısına onay çıkmadı. Aşı hakkında bir çok soru işareti bulunduğu gerekçesiyle aşı Avrupa İlaç Ajansından onay alamadı.

Şimdi ne olacak?

Moderna'nın aşısı ile ilgili Avrupa İlaç Ajansı yeniden toplantı düzenleyecek ve aşı hakkında yeniden görüşmeler yapılacak. Görüşmeler sonrasında aşıya onay verilip verilmeyeceği belli olacak.

Son olarak İsrail, Moderna şirketinin geliştirdiği koronavirüs aşısına onay vermişti. İsrail, ABD ve Kanada şu ana kadar Moderna'nın aşısına onay veren ülkeler arasında yer alıyor. Moderna geçtiğimiz aylarda aşısının yeni tip koronavirüs hastalığını engellemede %94,5 etkili olduğu bilgisini vermişti.

Moderna Aşısı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Moderna'nın standart soğutma kullanılarak 30 güne kadar saklanabileceği açıklandı. Bu, Pfizer'in aşısına kıyasla dağıtım zorluğunu büyük ölçüde basitleştiriyor. Moderna'nın aşısı, hastanelerin ve kliniklerin alışkın olduğu tipik bir sıcaklık gereksinimi olan -4 Fahrenheit'ta altı aya kadar saklanabilir. Moderna'nın aşısının bazı önemli yan etkileri var. Moderna'nın aşısından kaynaklanan çoğu yan etki hafif veya orta şiddette iken, bazı gönüllülerde tıbbi açıdan önemli ancak hemen yaşamı tehdit etmeyen ciddi yan etkiler görüldü. Katılımcıların %5.2'si şiddetli eklem ağrısı,%4.5'i kötü baş ağrısı,%4.1'i enjeksiyon bölgesinde ağrı ve %2.0'ı enjeksiyon bölgesinde kızarıklık yaşadı.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz.

Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.