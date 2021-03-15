Avrupa'nın En İyi Mühendisi Olmak İster Misiniz? Başvuruda Son Gün

Avrupa'nın en iyi mühendisi unvanı almak için üniversite öğrencilerinin yarıştıkları EBEC Turkey, bu sene Yıldız Teknik Üniversitesi BEST (Avrupa Teknoloji Öğrencileri Kulübü) tarafından düzenleniyor. Farklı kategorilerde yüzlerce öğrencinin yarışacağı etkinliğin birincisi ise ülkemizi İspanya'da temsil edecek.

Uzun yıllardır Avrupa'da ve Türkiye'de düzenlenmeye devam edilen EBEC ya da uzun ismiyle European BEST Engineering Competition, çeşitli kategorilerde en iyi mühendislik öğrencilerini belirlemek adına ortaya çıkan bir yarışmaydı. Bu sene de YTÜ bünyesinde düzenlenen etkinliğe katılmak için bugün son gününüz. Etkinlikle ilgili diğer detaylar ise hemen aşağıda.

Case Study için başvuru formu

Team Design için başvuru formu

Avrupa'nın en iyi mühendisi ödülü

"11 yıldır düzenlediğimiz ''Vaka Analizi'' - ''Takım Tasarımı'' olmak üzere 2 kategoriden oluşan yarışmamız EBEC (European Best Engineering Competition) bu yıl 23-24 Mart tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.

Araştırmayı, analiz etmeyi ve tartışarak düşünmeyi seviyorsanız Vaka Analizi kategorisinde gerçek hayattaki bir probleme çözüm üretebilirsiniz.

Yaratıcılığınızı konuşturmak ve AutoCAD yeteneklerinizi sergilemek istiyorsanız Takım Tasarımı kategorisinde yarışabilirsiniz.

Üç etaptan oluşan yarışmamızın, son ayağında Madrid'e gitme şansı yakalayarak şirketlerle tanışma fırsatını elde edebilirsiniz. İlk etapta Daikin, Turk Telekom, BEST Transformer’in ana sponsorluğunda; Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileriyle yarıştıktan sonra ikinci basamakta İTÜ, ODTÜ, Ege, SDÜ üniversitelerinin birincileri ile yarışacak ve ikinci etabı da kazandıktan sonra doğruca Madrid’e gitmeye hak kazanacaksınız! Kısacası başvurmanız için bir sürü neden önünüzde, hemen 4 kişilik takımınızı oluşturabilir ve başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Yarışmamızın birinci takımlarına 1600 TL Amazon Hediye Kartı!

Tüm katılımcılarımıza İnfo Tech Academy’den sitelerinde kullanılmak üzere 1000 TL hediye çeki!

Tüm katılımcılarımıza Top Talent’tan “Leadership Sertifika Programı”!

Tüm katılımcılarımıza hediye sürprizler ve indirimler!

YARIŞMAYA BAŞVURMAK İÇİN SON GÜN 15 MART!

Case Study için başvuru formu: https://forms.gle/SQsRviPChKcowiL29

Team Design için başvuru formu: https://forms.gle/zncv1Cu2L57qhYue9

Bize ulaşmak için: instagram.com/ebecistanbulyildiz/

Web sitemiz: https://ebec.bestistanbulyildiz.org/"