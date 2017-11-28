Avrupa'nın Telefonla En Çok Konuşan Ülkesi Yine Türkiye

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan yeni pazar araştırması, Türkiye’nin 2017’nin ikinci çeyreğinde kişi başı 441 dakika aylık ortalama mobil görüşme süresi ile Avrupa ülkeleri arasında en fazla görüşme yapan ülke olduğunu ortaya koydu.

Yapılan araştırmada, 2017’nin ikinci finansal çeyreği itibarıyla telefon aboneliğinin yüzde 96 penetrasyona çıktığı görülürken, toplam 76 milyon 616 bin 147 mobil aboneye ulaşıldığı bilgisi aktarıldı. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla sabit telefon kullanımının bir hayli düştüğü tespit edilirken, sabit telefon kullanımının her yıl düzenli olarak düştüğü de kaydedildi.

İkinci çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 63,84 milyar dakika olurken, sabit trafik miktarı ise yaklaşık 1,91 milyar dakika olarak gerçekleşti. Bir önceki finansal çeyreğe göre mobil trafik miktarı yüzde 6,5 artarken, sabit trafik miktarında yüzde 9 oranında düşüş yaşandı. Yapılan telefon görüşmelerinin yüzde 93,2 gibi büyük bir kısmınıysa mobil telefonlar oluşturdu.

Araştırma yapılan çeyrekte kişi başı 441 dakika aylık ortama mobil görüşme süresiyle Avrupa ülkeleri arasında açık ara birinciliğe oturan Türkiye, 2012 yılından bu yana zirvesinde olduğu listede yerini korumayı da başardı. Aynı listede Türkiye’nin en yakın takipçileri Makedonya (295), İtalya (271) ve Romanya (270) oldu. Mobil abone başına aylık ortalama konuşma süresinde Avrupa ortalaması ise 251 dakika olarak gerçekleşti.