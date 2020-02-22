Avrupa'nın Telefonla En Ucuza Konuşan Ülkesi Türkiye

BTK tarafından Temmuz-Eylül verileri dikkate alınarak yapılan araştırmaya göre Türkiye'nin mobil arama trafik miktarı artarken sabit arama trafik miktarı yine düşüş gösterdi. Ülkedeki cep telefonu abone sayısı 82,9 milyona ulaşmış durumda.

2019'un 9 ayında 205,4 milyar dakika konuşma yapan Türk kullanıcıları, yılın birinci çeyreğinde 66 milyar 111 milyon 449 bin 357 dakika, ikinci çeyreğinde 69 milyar 32 milyon 72 bin 724 dakika, üçüncü çeyreğinde ise 70,2 milyar dakika konuşma gerçekleştirdi.

Ayrıca bu konuşma süresiyle Avrupa'da telefonla en çok konuşan ülke olmayı başardık. Avrupa ortalaması 247 dakika iken bu konuşma oranı ülkemizde aylık 480 dakikaya kadar yükseliş gösterdi. Türkiye'nin hemen arkasında ise Bulgaristan (317), Makedonya (304), İtalya (300) ve Hırvatistan (269) yer aldı.

Tüm bunlara rağmen Avrupa'nın cepten en ucuza konuşan ülkesi de Türkiye gibi gözüküyor. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye abone başına aylık gelirde 5,89 euro ile en az konuşma bedeli ödeyen ülke konumunda. Avrupa ortalaması 2019'un üçüncü çeyreği itibarıyla 18,09 euro civarındayken Türkiye'nin neredeyse 3 kat daha ucuza konuştuğunu söylemek mümkün.