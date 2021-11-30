Avrupa'da Sürücüsüz Araç İlk Defa Halka Açık Yolda Test Edilecek

Avrupa'da sürücüsüz araç halka açık yolda test edilecek: Fransız startup EasyMile, sürücüsüz bir yolculuğu test edip geliştirerek, Fransa'da halka açık yollarda sürücüsüz çalışmaya izin verilen ilk marka oldu.

Otonom ulaşım teknolojisi dünyası hızlı gelişen bir alan ve Fransız şirketi EasyMile Avrupa'da adını sıkça duyduğumuz bir oluşum.

2015 yılında tekerlekli EZ10 insan taşıma aracıyla ilk kez ortaya çıktığından beri, EasyMile'ın dünya çapında 30'dan fazla ülkede aracını test ettiğini gördük. Bunların birçoğunda insan bulunmuyor, ancak uzak bir operatör tarafından denetleniyor.

Bu denetim şirket aracını; özel kampüsler, fabrikalar, havaalanları ve planlı topluluklar için otonom bir ulaşım çözümü olarak konumlandırmaya çalışırken Singapur, ABD, Finlandiya ve Avustralya'daki testlerini de kolaylaştırıyor.

Avrupa, sürücüsüz aracı halka açık yolda test etmeye izin verdi

EZ10'un en son versiyonu, minderli oturma ve emniyet kemerleri ile 15 kişilik kapasiteye sahipken, şirket ayrıca yakın zamanda engelli yolcular için otomatik bir rampa ve tekerlekli sandalye bağlantı noktaları ekledi.

Ayrıca yakın zamanda EZ10'un sensör paketini yükseltti ve güneş pillerini entegre etmek ve aracın menzilini genişletmek için Alman startup Sono Motors ile birlikte çalıştı.

EasyMile, ana giriş ile 600 metre uzaklıktaki bir otopark arasında, bisikletler, yayalar, arabalar ve otobüslerle paylaşılan karma bir trafik rotası boyunca çalışan, Fransa'nın Toulouse kentindeki Oncopole tıp kampüsünde sürücüsüz yolu deniyor.

Hizmetin güvenilirliğini kanıtlayan şirket, şimdi Avrupa'da halka açık yollarda Seviye 4 özerkliği için Fransız hükümeti tarafından verilen yetkiyi alan ilk şirket oldu.

Bu, aracın üzerinde insan olmadan çalışmasını sağlayan yüksek düzeyde bir otomasyon anlamına geliyor ve onay, EasyMile'ın dünya çapındaki toplam Seviye 4 dağıtım sayısını yediye çıkardı.

Düzenlemeler, otonom araçların Eylül 2022'de Fransa'da halka açık yollarda çalışmaya başlamasının önünü açıyor.

EasyMile Genel Müdürü Benoit Perrin şunları söyledi: