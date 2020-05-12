Avrupa Ülkeleri Normal Hayata Dönüş için Hangi Adımları Attı?

Dünya genelinde alınan tedbirlerle birlikte yeni tip koronavirüs ile ilişkili vaka sayısında bir düşüş eğilimi görmeye başladık. Bunu takip eden süreçte pek çok ülke kontrollü bir şekilde normal hayata dönüş için adımlar atmaya başlıyor. Peki Avrupa ülkeleri normal hayata dönüş için ne tip kararlar aldı? Merak ettiğiniz detayları sizler için derledik.

Normal Hayata Dönüş için Hangi Kararlar Alınıyor?

Avrupa ülkeleri salgının en ağır yaşandığı yerlerin arasında yer alıyor ve bu durum, ülkelerin birkaç hafta boyunca sıkı kontrollerle karantina altına alınmasına yol açmıştı. Buna karşın son zamanlarda yaşanan vaka düşüşü ile birlikte, belirli önlemler eşliğinde, normal hayata dönüş için adımlar atılmaya başlandı. Peki hangi ülke, ne tip kararlar aldı?

Almanya

- Almanya'da 20 Nisan tarihinden bu yana 800 m2 ve daha küçük boyuttaki işletmeler açılabiliyordu. Alınan yeni kararlarla birlikte bütün mağazaların yeniden açılmasına izin verildi. Tabii bu noktada ekstra hijyen ve sosyal mesafe önlemlerinin uygulanması zorunlu tutuldu.

- Okullar küçük çocuklar ve sınava girecek olan kişiler için kısmi olarak tekrar açıldı.

- Futbol maçları 16 Mayıs tarihinden itibaren kapalı kapılar ardından devam edecek.

- İki farklı hane artık birbirleri ile buluşabilir.

Fransa

- Kişiler evlerinin 100 km yarıçapı içerisinde seyahat belgesine izin duymaksızın araba yolculuğu yapabilecek. Daha uzun mesafelerde ve yoğun saatlerde izin belgesine ve zorlayıcı bir nedene ihtiyaç duyulacak.

- Okullar kademeli olarak yeniden açılıyor.

- Tüm mağazalar tekrar açılacak ancak barlar ve restoranlar kapalı olacak.

- On kişiden az katılımcıya sahip etkinliklere ve toplantılara izin verilecek.

İtalya

- 1 Haziran tarihi itibarıyla bar ve restoranlar tamamen açılacak.

- Kuaförler ve güzellik salonları önümüzdeki ay itibarıyla açılacak.

- 18 Mayıs tarihinden itibaren pek çok mağaza tekrar faaliyete başlayabilecek.

- Okullar eylül ayına kadar açılmayacak.