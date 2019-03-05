Avrupa Ülkeleri Yaz-Kış Saati Uygulamasını Kaldırabilir

Avrupa yaz-kış saati uygulamasını kaldırmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği Ulaştırma Komitesi, üye ülkelerinde yaz ve kış aylarında yapılan saat değişikliği uygulamasına son verilmesine ilişkin tavsiye niteliğinde bir karar aldı.

Brüksel’de bir araya gelen Avrupa Birliği Ulaştırma Komitesi, birliğe üye ülkelerin halihazırda kullandıkları saat değişikliği uygulamasına dair yeni tasarıyı görüştü. Komite üyeleri, tek saat uygulamasına geçilmesini öngören tasarıyı 11’e karşı 23 oyla onayladı. Tasarıya göre, AB üyesi ülkelerin, Nisan 2020’ye kadar yaz veya kış saati arasında kalıcı bir tercihte bulunacak ve 2021’den itibaren mevsimsel saat uygulamasına son verecekleri belirtildi.

Henüz tasarı aşamasında olan önerinin yasalaşması için Avrupa Birliği Genel Kurulu ve üye ülkelerin onay vermesi gerekiyor. AB ülkelerinde her yıl mart ayının son pazar günü saatler bir saat ileri alınırken, ekim ayının son pazar günü de bir saat geriye alınıyor. AB Komisyonunun yaz saati uygulaması hakkında görüş almak için geçen yıl yaptığı ankete 4,6 milyon kişi katılmıştı. Ankette, katılımcıların yüzde 84’ü yazın ve kışın farklı saat uygulamasına karşı çıkmıştı.