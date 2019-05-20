Avrupa Ülkelerine Seyahat Etmek Çok Zorlaştı!

Hem kültürü hem de sahip olduğu turistik mekanlar nedeniyle çok sık tercih edilen Avrupa ülkelerine seyahat etmek, artık çok daha zor. Schengen ülkeleri olarak da bilinen bu ülkeler, Türk vatandaşlarına çok daha sıkı kontroller getirmeye başladı.

Avrupa'daki Schengen ülkelerine seyahat etmek isteyen yeşil pasaportlu Türk vatandaşları, son birkaç gündür bazı nedenlerden dolayı ilk uçakla evlerine gönderiliyor. Bu olayın çok daha sık yaşanması ile birlikte, Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğu sosyal medya üzerinden bir duyuru yaptı.

Avrupa ülkelerine seyahat etmek isteyenler ilk uçakla geri gönderiliyor

Yeşil pasaport sahipleri, vizeden muaf olmaları nedeniyle ayrı bir statüde tutuluyor. Almanya’ya şahsi amaçlı olarak giden bu yeşil pasaportluların ibraz etmesi gereken bazı belgeler bulunuyor. Bu belgeler içerisinde; sağlık sigortası, dönüş bileti ve kalınacak süre için günlük 45 Euro nakit para gibi detaylar yer alıyor.

Tüm detayları ayarlayamayan Türk vatandaşları ise, Almanya sınır polisi tarafından ilk uçakla ülkeye geri gönderiliyor. Almanya'daki başkonsolosluk tarafından yapılan duyuruda, bu hususlarda tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundular. Ortaya çıkan sıkı kontroller, Türkiye'den Avrupa'ya giden kişilerin işini daha da zorlaştırıyor.

Bu son dönemlerde Schengen ülkelerine seyahat etmeyi düşünüyorsanız, bu detayları mutlaka göz önünde bulundurun.