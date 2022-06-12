Avrupa Uzay Ajansı, Mars'taki Devasa Kraterin Görüntüsünü Paylaştı

Mars'ın yüzeyi, asteroitler, meteoroidler veya kuyruklu yıldızlar gezegene çarptığında ve büyük çarpma izlerine neden olduğunda oluşan kraterlerle dolu. Tektonik süreçleri nedeniyle nispeten az çarpma kraterine sahip olan Dünya'nın aksine Mars'ta bu kraterler milyarlarca yıl kalıyor.

Böyle bir kraterin görüntüsü, Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Mars Express uzay aracı tarafından 25 Nisan 2022'de yörünge üzerinden yakalandı ve kısa süre önce yayınlandı. Görüntü, Aonia Terra adlı bir bölgede yaklaşık 19 mil genişliğinde büyük bir kraterin var olduğunu gösteriyor.

Kraterin etrafındaki manzara, muhtemelen milyarlarca yıl önce Mars'taki nehirlerde su akarken oluşmuş olan, yüzeye oyulmuş kanalları gösteriyor. Avrupa Uzay Ajansı kraterle ilgili görüşlerini şu ifadelerle paylaşıyor:

Geçmişte Mars Kanallarının Lavla Dolu Olduğu İddia Ediliyor

"Kanallar kısmen ne olduğu belirsiz bir malzemeyle doldurulmuş gibi görünüyor ve bazı yerlerde çevredeki arazinin üzerinde de yükselmiş gibi görünüyor. Bunun çeşitli olası açıklamaları var. Belki de erozyona dayanıklı tortu, kanalların altından su aktığında kanalların dibine yerleşmiştir. Ya da belki de Mars tarihinin ilerleyen dönemlerinde kanallar lavla doluydu."

Görüntü, Mars Express'in Yüksek Çözünürlüklü Stereo Kamerası (HRSC) kullanılarak çekildi ve gerçek renkli bir görünüt olmasından ötürü bir insan gözünün görebileceğini gösteriyor. Çarpma kraterlerini incelemek, bilim insanlarının gezegendeki çeşitli özelliklerin jeolojik yaşlarını tahmin etmelerine izin verdiği için oldukça önem taşıyor. Güney yarım küredeki Aonia Terra bölgesi, 120 mil genişliğindeki Lowell krateri de dâhil olmak üzere birçok büyük kratere sahip olduğu için bu tür araştırmalar için mükemmel bir yer konumunda. Gelecekte bu araştırmayla ilgili çok daha detaylı veri ve bilgi duymamız muhtemel.